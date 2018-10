Ford GT, ne saranno costruite altre 350. Dall’8 novembre si aprono le richieste on-line per comprarla a 550mila euro

DEARBORN - La produzione della Ford GT sarà estesa per altri 2 anni. Lo ha annunciato oggi la casa americana puntualizzando che alle 1.000 unità preventivate, se ne aggiungeranno altre 350 e che, per chiedere di averla, saranno riaperte le manifestazioni di interesse online, così come era accaduto nel 2016 quando, per le iniziali 500 unità, ci furono circa 7mila richieste.

A furor di popolo. Fu allora che la casa di Dearborn decise di raddoppiare l’iniziale impegno produttivo di due anni e, conseguenza, anche i volumi e la propria partecipazione ai campionati di durata Imsa, WEC e alla 24 Ore di Le Mans, vinta dalla Ford GT nella categoria GTE nel 2016, a 50 anni esatti dalla prima delle quattro vittorie assolute consecutive. Delle prime 500 unità, solo 3 sono arrivate in Italia e gli aspiranti possessori sono ancora in attesa di sapere chi delle seconde 500 riuscirà a portarsene una in garage.

Stirpe vincente. Chi invece nel frattempo ha maturato l’idea (e il gruzzolo) per comprare la Ford GT, può inviare la propria richiesta dall’8 novembre e per i 30 giorni successivi. Saranno poi gli uomini Ford a scegliere chi se la merita in base ad alcuni criteri, non solo economici e, tra questi, il possedere la Ford GT del 2001 e soprattutto la Ford GT40 che dominò la 24 Ore di Le Mans per quattro anni consecutivi, dal 1966 al 1969 mettendo fine di fatto al dominio della Ferrari prima che si aprisse invece quello della Porsche.

Dal Canada, con calma. La Ford GT è una supersportiva a con scocca interamente in fibra di carbonio e spinta da un V6 3.5 biturbo da oltre 650 cv in posizione centrale, con cambio doppia frizione a 7 rapporti e capace di raggiungere 347 km/h. Ad occuparsi della sua costruzione è la Multimatic presso lo stabilimento di Markham, nei pressi di Toronto dove viene assemblata, interamente a mano, una vettura al giorno. La Ford GT costa 550mila euro.