Ford GT, svelata a Goodwood la Mk II in serie limitata con motore da 700 cv

GOODWOOD - Ford e Multimatic hanno rivelato al Goodwood Festival of Speedla nuova Ford GT Mk II, un'edizione limitata, da pista, che inaugura un nuovo livello di performancedella Ford GT.

Con una potenza di 700 CV, un motore 3.5 EcoBoost, un'aerodinamica e una maneggevolezza da gara, la GT Mk II è stata sviluppata da Ford Performance e Multimatic, partendo dai successi della supercar Ford GT, ottenuti nelle gare FIA World Endurance Championship e IMSA WeatherTech Sports Car Championship ciò nonostante, la GT Mk II è stata progettata dando libero sfogo alla creatività sportiva, indipendentemente dai regolamenti e dalle limitazioni da gara.

Con un'edizione limitata a soli 45 esemplari e prezzo di listino di partenza di circa 1.2 milioni di dollari, la GT Mk II si aggiunge al line-up delle supercar dell'Ovale Blu, insieme alle GT da corsa vincitrici della 24 Ore di Le Mans nel 2016 e alla supercar Ford GT.

Costruita a Markham, in Ontario, la Mk II prende vita nello stabilimento principale dedicato alla Ford GT, prima di essere trasferita in uno stabilimento specializzato della Multimatic Motorsports dove viene trasformata nella Ford GT Mk II.

Lo doppio spoiler posteriore supera, in termini di carico aerodinamico, quello della Ford GT da corsa. Sono stati incorporati un nuovo splitter e un nuovo diffusore anteriore da corsa, oltre a nuove feritoie per l'aria dei parafanghi, che aiutano a bilanciare ulteriormente la deportanza posteriore.

La GT Mk II è anche più leggera e più agile. L'altezza di guida e le modalità di guida sono state eliminate, con un risparmio di peso di oltre 90 kg, mentre gli ammortizzatori DSSV regolabili in 5 modalità lavorano con un'altezza da terra fissa - abbassata per migliorare la maneggevolezza e mantenere la Mk II il più efficiente possibile da un punto di vista aerodinamico.

La Ford GT Mk II è in grado di generare 200 CV in più rispetto alla versione da gara, rendendo la Mk II la versione più potente di sempre della Ford GT. Il 3.5 EcoBoost è abbinato alla stessa trasmissione a doppia frizione a sette rapporti della Ford GT stradale, ma appositamente calibrato per la pista.

Per la GT Mk II è stata aggiunta una presa d'aria sul tetto che ricorda quella del motore delle auto da corsa, per alimentare il motore ausiliario, la frizione e i radiatori della trasmissione, offrendo alla Mk II un raffreddamento ottimale per affrontare anche le giornate più estreme su pista.

La parte anteriore e il cofano della Mk II ricordano quelli della vettura stradale, così come i fari avvolgenti caratteristici della Ford GT.

Le modifiche agli interni includono un sedile da corsa Sparco su misura con imbracatura da corsa a sei punti e un sedile passeggero opzionale. È stato anche aggiunto un sistema di acquisizione dei dati MoTeC che funge anche da display per la telecamera posteriore, fornendo informazioni fondamentali al pilota.

L'auto di produzione Ford GT, che ha fatto la sua prima apparizione a Goodwood nel 2017, è l'auto stradale Ford più esclusiva di sempre, con soli 250 esemplari all'anno a livello globale.