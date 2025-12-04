Ford Italia, il ministro dell'istruzione Valditara in visita al laboratorio carrozzeria al “Cattaneo” di Roma

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato il laboratorio di carrozzeria inaugurato da Ford Italia lo scorso 20 ottobre presso l'Istituto Professionale De Amicis-Cattaneo di Roma, segnando l'avvio del programma di formazione destinato ai docenti. L'iniziativa rappresenta un modello di collaborazione tra scuola, imprese e istituzioni, con l'obiettivo di mettere studentesse e studenti nelle condizioni di utilizzare in modo avanzato la strumentazione tecnica a disposizione, grazie al supporto di personale docente qualificato. Presenti all'evento capitolino l'amministratore delegato di Ford Italia, Marco Buraglio, la dirigente scolastica Giovanna Giammaruto e il dirigente dell'Ambito Territoriale di Roma, Danilo Vicca. Il laboratorio, realizzato con il contributo di partner tecnici come Polin-ac, Wurth, BASF e 3M, è il primo nel suo genere inaugurato da una casa automobilistica all'interno di un istituto scolastico pubblico in Italia.

La struttura offre un ambiente immersivo dotato delle più recenti tecnologie, dai sistemi di verniciatura avanzata alle attrezzature per interventi su veicoli elettrici e ibridi. «Abbiamo considerato questo progetto una grossa opportunità per i nostri studenti, in linea con una scuola orientata a competenze sempre più qualificate e competitive. Ford ha già assunto diversi nostri studenti, un grandissimo traguardo», ha dichiarato la dirigente scolastica Giammaruto. Secondo Buraglio «la collaborazione con l'Istituto Cattaneo segna un passaggio significativo di un percorso destinato a proseguire, confermato anche dalla presenza del Ministro». Il laboratorio rientra nella Ford Youth Academy, il programma che dal 2021 integra tecniche tradizionali e competenze per i veicoli di ultima generazione e che ha già coinvolto 800 studenti, promosso 158 tirocini e favorito 70 assunzioni. Il progetto continua ad ampliarsi con l'obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti qualificati pronti alle sfide del settore automobilistico.