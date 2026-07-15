Ford, la Mustang della Florida Highway Patrol vince ancora il concorso dell'auto della polizia più bella

Anche le auto della polizia hanno il loro concorso di bellezza. Negli Stati Uniti, la Florida Highway Patrol si è aggiudicata per il quarto anno consecutivo il titolo di 'Best Looking Cruiser', il riconoscimento assegnato ogni anno dall'American Association of State Troopers al veicolo di servizio considerato più iconico e rappresentativo del Paese. L'edizione 2026 del concorso ha registrato una partecipazione record, con 360.433 voti espressi dagli appassionati.

Per gran parte della competizione era stata la Michigan State Police a guidare la classifica, ma nelle ultime ore la campagna promossa dalla Florida Highway Patrol ha ribaltato il risultato, consentendo alla caratteristica Ford Mustang con livrea nera e beige di conquistare nuovamente il primo posto. La Florida ha chiuso la votazione con 52.249 preferenze, precedendo il Michigan, fermo a 37.654 voti e la Georgia Highway Patrol, terza con 34.933.

Completano la top five Ohio e Kentucky, mentre l'Oregon ha raccolto il minor numero di consensi, con appena 185 voti. Il riconoscimento consentirà alla Florida Highway Patrol di vedere la propria vettura sulla copertina del calendario 'America's Best Looking Trooper Cruisers 2027'. I proventi della vendita del calendario saranno destinati alla American Association of State Troopers Foundation, che finanzia borse di studio per i familiari degli agenti appartenenti ai corpi di polizia statali.

Nato come un'iniziativa per valorizzare il lavoro delle forze dell'ordine e coinvolgere il pubblico, il concorso è diventato negli anni un appuntamento molto seguito negli Stati Uniti, dove ogni Stato sceglie uno scatto della propria pattuglia più rappresentativa, trasformando una semplice votazione in una sfida, tra orgoglio locale e passione automobilistica.