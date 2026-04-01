Ford lancia “Prime Miglia”, test drive di 48 ore dedicato ai neopatentati per ridurre timori e incertezze legati all'inesperienza

Ford punta sui giovani guidatori e sulle loro famiglie con «Prime Miglia», una nuova iniziativa pensata per accompagnare i neopatentati nei primi chilometri al volante, riducendo timori e incertezze legati all'inesperienza. Il progetto offre la possibilità di effettuare un test drive esteso di 48 ore a bordo della Ford Puma Gen-E, suv compatto 100% elettrico, con l'obiettivo di garantire un primo approccio alla guida più sicuro e consapevole, senza coinvolgere l'auto di famiglia. Attivo fino al 30 giugno, il programma è rivolto a chi ha conseguito la patente da meno di tre anni e si inserisce in un contesto in cui ogni anno tra i 500 e i 600mila nuovi guidatori entrano sulle strade italiane, spesso esposti a un rischio maggiore di incidenti.

A incidere sono diversi fattori, tra cui l'inesperienza, l'utilizzo di vetture datate e la distrazione, che rappresenta una delle principali cause di sinistri tra gli under 24. In questo scenario, Ford propone una soluzione che combina tecnologia e accessibilità, affiancando al test drive anche un piano finanziario dedicato con condizioni agevolate. Elemento centrale dell'iniziativa è la dotazione tecnologica della Puma Gen-E, progettata per supportare il conducente grazie a sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra questi, il Pre-Collision Assist, il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali, pensati per ridurre il margine di errore e aumentare il livello di sicurezza durante la guida quotidiana.

L'auto si configura così come una sorta di «copilota» digitale, capace di intervenire nelle situazioni critiche e di accompagnare i neopatentati nelle prime esperienze su strada. Con «Prime Miglia», Ford intercetta un'esigenza concreta di molte famiglie italiane, trasformando l'apprensione per i primi spostamenti in un'opportunità per promuovere una mobilità più sicura, moderna e in linea con le nuove tecnologie, favorendo al tempo stesso l'ingresso dei giovani nel mondo della guida elettrica.