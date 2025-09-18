Ford lascia la Glass House di Dearborn, nuova sede entro fine anno. L'edificio storico verrà smantellato dopo quasi 70 anni

Ford Motor Company ha confermato ufficialmente che il nuovo quartier generale mondiale del marchio aprirà i battenti nel novembre 2025. Situato nel cuore del campus di sviluppo prodotti di Dearborn, Michigan, il sito Henry Ford II World Center rappresenta il fulcro di un'operazione che segna la fine di quasi settant'anni di storia nella storica sede soprannominata «Glass House». La nuova struttura, che prende il posto della Glass House, è frutto di un progetto avviato nel 2020 sull'area dell'ex Product Development Center. Il nuovo edificio, di circa 2,1 milioni di piedi quadrati (oltre 195.000 m²), sarà inaugurato quest'anno ma resterà in fase di completamento fino al 2027 per le aree finali. Tra le sue caratteristiche ci sono spazi di lavoro moderni concepiti per favorire interazione e collaborazione: la sede ospiterà fino a 4.000 dipendenti. Il nuovo headquarter - annunciato con una lettera ai dipendenti del gruppo nei giorni scorsi - includerà sei studi di design, una grande food hall, oltre 300 sale riunioni tecnologicamente attrezzate, aree wellness, spazi per le madri, zone relax e numerose aree comuni con cortili interni.

Tutti elementi pensati per promuovere efficienza, creatività e benessere dei dipendenti. Secondo Bill Ford e Jim Farley, il nuovo edificio non è solo un cambiamento di sede, ma un simbolo concreto della trasformazione che Ford chiama Ford+: un modello aziendale che unisce mobilità, software e sostenibilità. La storica sede «Glass House», aperta nel 1956 al 1 American Road, verrà dismessa entro la prima metà del 2026, mentre la demolizione esterna comincerà nel 2027. Il sito non verrà abbandonato: Ford sta collaborando con la città di Dearborn per ripensarne l'uso come risorsa per la comunità, con possibili spazi verdi o sportivi. Anche il trasloco operativo è già in corso: alcune centinaia di dipendenti stanno già lavorando nella nuova struttura. Il trasferimento graduale continuerà, con l'obiettivo che tutti i team rilevanti siano operativi nella nuova sede entro la fine del percorso di costruzione. Con la demolizione della Glass House, edificio che per molti decenni è stato il simbolo dell'identità Ford a Dearborn, si chiude un'era per l'Ovale Blu che inaugura così un nuovo capitolo all'insegna di innovazione, collaborazione, sostenibilità - e un impegno verso la comunità locale.