Ford mette in mostra il suo saper fare nel Racing Experience. Centro dedicato alle attività sportive, al dialogo con i clienti e al merchandising

Ford sempre più attenta ad utilizzare gli investimenti (ingenti) che vengono fatti nelle diverse specialità delle competizioni - Formula 1 compresa - per migliorare non solo i prodotti di serie ma anche il rapporto con il pubblico. Va in questa direzione l'inaugurazione a Dearborn, nel contesto degli headquarter dell'Ovale Blu, del nuovo centro Ford Racing Experience dedicato alle attività sportive, al 'dialogo' con i clienti e al merchandising. Una operazione che è stata resa possibile, si legge nella nota, dalla trasformazione dell'ex centro di sviluppo del prodotto nel campus per l' Hq South, avviata nel novembre 2025. Quello che era il Product development centre (Pac) nato nel 1953 è infatti il nuovo complesso del quartier generale mondiale il cui completamento è previsto nel 2029. «In Ford, abbiamo sempre capito che per costruire un futuro - ha sottolineato il presidente esecutivo Bill Ford - è necessario rinnovare i luoghi in cui si lavora, si progetta e si costruisce».

Negli ultimi dieci anni, Ford ha modernizzato le strutture in Australia, Cina, India, Regno Unito, Messico, Brasile e negli Stati Uniti. Entro la fine del 2027, oltre il 90% dei dipendenti dei nostri uffici globali lavorerà in spazi nuovi o rinnovati, consentendo un lavoro più collaborativo ed efficiente. Una volta completato, il complesso degli Hq South, con competenza globale su tutti i Paesi in cui Ford opera - occuperà una superficie di quasi 31 ettari e ospiterà nei diversi edifici un totale di circa 11mila dipendenti. Chi lavora in Ford può ora raggiungere facilmente a piedi gli edifici vicini o i parcheggi all'interno del rinnovato campus pedonale. «Realizzando questo piano - ha affermato Jim Farley, presidente e ceo di Ford - i nostri team potranno collaborare più strettamente che mai». «Ciò include il collegamento dei team Ford Racing che innovano in pista con i loro colleghi all'interno dell'azienda, e aiuta a portare questi progressi sui veicoli dei nostri clienti. E per potenziare il miglior team del settore, stiamo fornendo ambienti di lavoro moderni e all'avanguardia, oltre a servizi di livello mondiale».

Il quartier generale mondiale sud diventerà anche la nuova sede della Ford Racing, così da poter dialogare verso l'interno e l'esterno dell'azienda. «Le lezioni apprese nelle gare più estreme del mondo - ha detto Farley - si traducono direttamente nella tecnologia e nelle esperienze che progettiamo e realizziamo in tutta la nostra gamma di veicoli». L'evento d'inaugurazione del Ford Racing Experience che - ricordiamo - è aperto al pubblico, ha dato l'opportunità a Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing, di fare il punto della situazione sulle piste e sui terreni di gara. In particolare ha ammesso che i risultati dell'attività in Formula 1, cioè la fornitura dei motori a Red Bull Racing, sono «alterni» ma che questa «serve a rendere migliori le auto di serie». Alludendo ai piazzamenti dei piloti che utilizzano i motori Ford, Rushbrook ha detto di essere «soddisfatto del fatto che stiamo gareggiando nelle prime quattro posizioni. Abbiamo ottenuto secondi posti e piazzamenti sul podio e stiamo lavorando per migliorare e raggiungere il primo posto nel 2027».