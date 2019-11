Ford Mondeo Evos, futuro crossover globale. Realizzato su piattaforma di Focus ed Edge sostituirà S-Max e Galaxy

COLONIA - Con le vendite in costante calo, il settore dei minivan non attrae più i grandi costruttori che preferiscono - salvo casi specifici come i modelli da noleggio con autista di Mercedes e Volkswagen - orientarsi verso l'ampio e redditizio mercato dei suv e dei crossover. Così, con l'uscita di scena di S-Max e Galaxy, Ford ha deciso di allargare il proprio portfolio aggiungendo alla gamma Mondeo la variante Crossover Evos. Come anticipa il magazine Auto Motor und Sport, questo modello inedito è in fase di sviluppo negli Stati Uniti, con lo scopo di diventare una proposta globale capace di soddisfare le necessità dei mercati globali, Europa e Australia comprese.

Il nuovo modello - ancora ufficialmente senza nome, ma ispirata al concept Evos presentato al Salone di Francoforte del 2011 - si basa sulla piattaforma modulare C2, utilizzata tra l'altro per la Ford Focus ma anche per i grandi Suv come l'Edge. Sotto al cofano ci saranno motori tradizionali e non, proprio per coprire le richieste globali, spaziando da benzina e diesel tutti Euro 6d e un mild hybrid benzina a 48 Volt. Non è invece ancora deciso se ci sarà una variante a trazione integrale.

Esteticamente il crossover Mondeo dovrebbe distinguersi per una sospensione leggermente più alta, per elementi aggiunti di carrozzeria (come quelli agli archi passaruota) e skid protettivi davanti e dietro. Proprio la maggiore altezza da terra dovrebbe garantire una differente posizione di guida e dare i vantaggi che sono propri delle altre wagon in stile 'allroad'.