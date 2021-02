Ford Mustang Mach-E 1400, il “mostro” a zero emissioni. È un prototipo da corsa con sette motori elettrici e 1.419 cv

ROMA - Per ora è soltanto una show-car. Ma la versione racing della nuova Mustang Mach-3, un “mostro” da 1419 cv, merita tutte le attenzioni del caso. Non foss’altro che per i 7 motori che la spingono (3 davanti, 4 dietro) e per le prestazioni da brivido: nonostante nasca sulla base del Suv-Coupé di nuova generazione (descritto qui accanto) è infatti l’evoluzione in formato NASCAR del progetto sviluppato in 10.000 ore di lavoro dai tecnici di Ford Performance e del partner RTR Vehicles, con il contributo del pilota Vaughn Gittin Jr, ex campione mondiale di Drift. Il quale – vale la pena riportarlo – in recenti dichiarazioni a giornali americani ha osservato: “Solo le montagne russe possono regalare brividi ed emozioni maggiori”.

Inutile dire che l’equipe americana ha fatto ricorso a massicce dosi di leghe speciali (ma anche ad ecologiche fibre vegetali) e ha adottato soluzioni meccaniche e aerodinamiche che fanno di questo missile a emissioni zero un autentico unicum nel panorama emergente delle auto full electric. I sette motori di cui s’è detto, ad esempio, sono sovrapposti, in modo da facilitare all’albero di trasmissione il compito di collegarli ai differenziali. Quanto al comportamento dinamico può variare di molto, in quanto sono previste 40 possibilità di configurazione, a cominciare dalla scelta tra trazione anteriore, posteriore o integrale. E impressionante è la capacità di tenere incollata all’asfalto la macchina: basti dire che viene dichiarata una down force di oltre 1000 kg a 257 km/h. Del resto basta dare un’occhiata alle dimensioni di spoiler, alettone e appendici varie per rendersi conto di quanta attenzione sia stata dedicata all’aerodinamica.

Le batterie hanno una capacità di 56,8 KW e sono costituite da celle in nichel-manganese al cobalto: l’impianto è dotato di un refrigeratore per ridurre i tempi di ricarica (non dichiarati, così come l’autonomia). L’impianto frenante è dell’italiana Brembo.

Finora nessuno, tranne il pilota Gittin, ha potuto guidare il “mostro” a zero emissioni. Ma la Ford ha diffuso un video in cui si vede la super Mustang Mach-E 1400 umiliare la Mustang-Shelby GT350R impegnata nella Nascar, la Mustang da drift della stessa RTR e la Mustang Hoonicorn RTR V2 di Ken Block nella specialità tipicamente yankee della Gimkana (con le auto impegnate in funamboliche esibizioni su circuiti cittadini).