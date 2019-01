Ford Mustang Shelby GT500, 1,1 milioni dollari per esemplare n.1 ad asta di beneficienza

SCOTTSDALE - Non è neanche stata presentata, che l'esemplare numero 1 è stato venduto all'asta a 1,1 milioni di dollari che finiranno in beneficienza. 'Fa gola' agli appassionati la Ford Mustang, e ancor di più la serie speciale Shelby GT500, la più potente di sempre, finita all'incanto dalla casa d'aste Barrett-Jackson.

L'asta, si legge sul sito specializzato CarBuzz.com, si è svolta venerdì scorso a Scottsdale, in Arizona e il ricavato andrà alla Jdrf, organizzazione che raccoglie fondi per la ricerca del diabete di tipo 1 nei bambini. Quella con il Jdrf è una partnership che dura da anni che porterà nelle casse dell'organizzazione quest'anno più di 3,5 milioni di contributi, per un totale di 70 milioni.

Con oltre 700 cavalli di potenza erogati dal V8 da 5200 cc, la “muscle car” è la più potente Mustang mai realizzata. La regolare produzione della GT500 partirà alla fine di quest'anno.