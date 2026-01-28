Ford, per Explorer e Capri una nuova batteria LFP e un motore potenziato. Più autonomia e prestazioni per versioni Standard Range

Ford aggiorna la propria offerta elettrica introducendo una nuova batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) e un motore potenziato per Explorer e Capri Standard Range, disponibili sui modelli MY2026. L'evoluzione tecnica consente di aumentare l'autonomia fino a 70 chilometri con una singola ricarica, superando per entrambi i modelli la soglia dei 400 km: Explorer raggiunge ora i 444 km, mentre Capri arriva a 464 km.

La nuova batteria LFP, progettata per consentire ricariche frequenti fino al 100% della capacità, migliora la praticità d'uso quotidiano e la gestione dei viaggi. Contestualmente Ford ha incrementato le prestazioni del sistema di propulsione, con una potenza portata a 190 CV e una coppia di 350 Nm, valori che permettono a entrambi i modelli di accelerare da 0 a 100 km/h in 8 secondi. «Con l'integrazione della tecnologia LFP su Explorer e Capri andiamo a ridefinire l'esperienza cliente.

Aumentare l'autonomia sui nostri modelli d'ingresso significa offrire maggiore libertà di movimento, mantenendo al contempo l'accessibilità di prezzo che i nostri clienti cercano», ha dichiarato Luca Caracciolo, direttore commerciale vetture di Ford Italia. L'adozione della tecnologia LFP conferma l'impegno del marchio nell'evoluzione della gamma elettrica, con l'obiettivo di coniugare autonomia, prestazioni ed efficienza in un'offerta sempre più orientata alle esigenze di utilizzo quotidiano.