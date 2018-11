Ford premiata per la migliore comunicazione Post Vendita 2018

ROMA – Nell’ambito del Service Day – evento di Quintegia e AsConAuto dedicato alla filiera del post-vendita – Ford ha ricevuto il premio nazionale per la Comunicazione Post Vendita 2018 per la campagna “FordService. Libera il tuo tempo”. Si tratta di un riconoscimento importante ideato da Quintegia con il sostegno di Würth, che ha come scopo quello di valorizzare la casa automobilistica che più si è distinta nel marketing dell’after-sales.

Ford è riuscita a sviluppare la sua campagna su tutti i principali canali di comunicazione, automotive e non, tradizionali e digitali, con un approccio through the line (Ttl) che integra le attività di comunicazione sui mass-media con azioni di engagement diretto del potenziale consumatore, anche sui canali social e con l’utilizzo di simulatori ChatBot, con un viaggio digitale che prosegue in concessionaria, dove viene garantita l’accessibilità ai contenuti e servizi online attraverso un Totem.

Inoltre, il messaggio, sviluppato sui tre livelli (visivo, testuale ed iconografico), è stato veicolato anche in 16 principali aeroporti nazionali, nelle 7 più importanti stazioni ferroviarie, in tutte le 50 fermate metro di Milano e Roma e in 32 punti vendita Coin in 25 città. Il prestigioso premio è stato ritirato per Quintegia da Luca Montagner e da Andrea Del Campo (marketing manager di Service) per Ford Italia.