Ford presenta “The Hub”, inaugurato il nuovo quartier generale a Dearborn

Ford ha presentato il nuovo quartier generale mondiale a Dearborn, una struttura progettata per sostenere un modello operativo più integrato e rapido in un settore in forte trasformazione. Il complesso, chiamato «The Hub», diventerà il centro delle attività globali del gruppo e sostituirà la storica Glass House, destinata alla demolizione. L'edificio, in vetro e alto quattro piani, - precisa la stampa locale, riportando quanto annunciato lo scorso settembre dal ceo Jim Farley - ospiterà 4.000 dipendenti con i lavori che saranno completati nel 2027. Gli spazi aperti, le postazioni non assegnate e la vicinanza tra ingegneria, design, marketing e finanza mirano a favorire scambi diretti e decisioni più veloci. Secondo Ford, questa configurazione contribuirà ad accelerare lo sviluppo dei veicoli e a sostenere l'innovazione.

Tra le dotazioni del nuovo campus figurano uno showroom con dieci piattaforme girevoli, sei cortili interni, studi di design, una grande officina prototipi e due ascensori dedicati al trasporto dei veicoli. Presente anche un'intera area con stampanti 3D e spazi pensati per le revisioni digitali dei progetti. «The Hub» - precisa ancora la stampa americana - è pensato come un punto di convergenza per l'intera comunità Ford di Dearborn: entro il 2027, il 90% dei dipendenti che lavorano in presenza sarà collocato in edifici nuovi o rinnovati nel campus. La società punta così a un ambiente che favorisca collaborazione e attrazione di nuovi talenti, in un mercato sempre più competitivo.

Negli spazi comuni trovano posto anche zone ristorazione, aree verdi aperte al pubblico e sale riunioni tematiche. Il design richiama gli elementi dell'identità Ford e include riferimenti alla storia dell'azienda. Per Jim Dobleske, presidente e ceo di Ford Land, il nuovo quartier generale "è uno strumento che permette di unire il modo di lavorare dell'azienda in un unico luogo», creando le condizioni per un'evoluzione dell'organizzazione nei prossimi anni.