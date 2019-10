Ford protagonista al Festival della Scienza di Genova. Passerella per le ibride di Puma, Kuga e Tourneo Custom

GENOVA - Con l'installazione Go Electric la Ford racconta al Festival della Scienza di Genova la sua visione di mobilità per il futuro. Dal 24 ottobre al 4 novembre la Casa dell'Ovale Blu esporrà un'installazione 'immersiva' in cui sarà possibile scoprire concetti e progetti legati all'elettrificazione dei veicoli, partecipare a incontri con esperti del settore e vedere in anteprima i suoi nuovi mezzi ibridi Puma EcoBoost Hybrid, Kuga Plug-in Hybrid e Tourneo Custom Plug-In Hybrid.

Si tratta dei primi veicoli ibridi lanciati sul mercato secondo la nuova strategia del Costruttore che prevede a partire dalla Focus una variante elettrificata (ibrida o elettrica) per ogni nuovo modello lanciato sul mercato dall'inizio di quest'anno.

In questo quadro si inserisce la presenza alla rassegna di Genova, prevista presso piazzale Mandraccio, nell'area del Porto Antico. "L'experience Go Electric - spiegano dalla Filiale - proietta il visitatore nel domani della mobilità Ford, approfondendo il percorso dell'elettrificazione dell'Ovale Blu, che prevede l'inserimento di una nuova gamma di 17 modelli, dotati di sofisticati propulsori ibridi Mild Hybrid (EcoBoost Hybrid ed EcoBlue Hybrid), Hybrid, Plug-In Hybrid e All-Electric sviluppati per migliorare l'esperienza di guida dei clienti in Europa, portando i valori di affidabilità, accessibilità e divertimento anche sui nuovi veicoli elettrificati Ford".

L'experience Go Electric accompagnerà i visitatori attraverso questo importante percorso di evoluzione che coinvolgerà non solo il tessuto urbano, nei prossimi anni, ma l'intera infrastruttura della mobilità, stimolando gli utenti attraverso esperienze interattive, sessioni immersive e incontri con esperti del settore. Il tutto, accompagnato da spiegazioni sulle diverse tecnologie di elettrificazione. Al Go Eletric è, inoltre, si potrà provare il primo simulatore al mondo di veicoli elettrici, l'E-Launch, sviluppato per riprodurre l'accelerazione sino a 1,2 g del motore del Suv elettrico Ford ispirato alla Mustang, in arrivo nel 2020. "Tecnologicamente avanzati e con un'ampia gamma di soluzioni elettrificate per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, i nostri nuovi veicoli Ford renderanno l'elettrificazione sempre più alla portata dei nostri clienti - sottolinea Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia -. L'elettrificazione è un processo imprescindibile con l'intento di donare un mondo migliore alle generazioni future. Un cambiamento - conclude - che affronteremo insieme ai nostri clienti, continuando a offrire soluzioni accessibili che ci aiutino a risolvere le sfide della mobilità.

È una straordinaria opportunità e al contempo una grande responsabilità".