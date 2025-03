Ford Puma Gen-E, il comfort che non ti aspetti. E anche il vano bagagli può arrivare a 1.479 litri

Come la versione ibrida, anche la Puma elettrica è un’auto compatta ma capace di assicurare spazio e comodità adeguati alla guida in città e pure ai viaggi. Certo, all’interno si sta meglio in quattro che in cinque, ma non sono richiesti sacrifici particolari e si può disporre di un vano bagagli decisamente spazioso e comodamente flessibile: in modalità cinque posti la capienza è di 523 litri; si sale a 1.283 in modalità due posti e a 1.479 ripiegando i sedili posteriori. Avendo guadagnato qualcosa anche in verticale, cioè sotto al pavimento del vano bagagli, in casa Ford descrivono il tutto come “il passaggio dal MegaBox dell’ibrida al GigaBox dell’elettrica”. Se a tutto ciò si sommano i 43 litri del piccolo vano disponibile nel cofano anteriore, il cosiddetto Frunk, si avrà chiaro il quadro dell’abbondanza di spazio disponibile sulla Puma Gen-E.

Negli interni, la principale novità è una conseguenza della motorizzazione elettrica: sparita la leva fisica del cambio, il tunnel centrale ora sfrutta lo spazio grazie a un’impostazione simil flottante, con la console rialzata e il bracciolo scorrevole che assicura un buon comfort. L’arredo è di buon livello, con materiali non lussuosi ma di buona qualità, come i rivestimenti dei sedili in simil velluto e alcantara.

Quanto all’esperienza digitale, vive attraverso due schermi ad alta risoluzione per il computer di bordo e l’infotainment, rispettivamente di 12,8 e 12 pollici. Entrambi gli schermi sono sovrastati dall’altoparlante dell’impianto audio premium Bang&Oluffsen (di serie sul più ricco allestimento Premium), con ben 10 altoparlanti.

Il sistema SYNC 4 di ultima generazione con navigazione connessa al cloud semplifica gli spostamenti, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless assicurano la sincronizzazione con lo smartphone senza cavi. Alexa Built-in permette inoltre di usare comandi vocali per gestire di tutto, dagli appuntamenti alla lista della spesa. Sulla versione Premium, al top della gamma, è previsto anche il doppio tetto apribile per rendere ancora più luminoso l’abitacolo.