Ford richiama in Usa 270mila auto elettriche e ibride per difetti al sistema di parking. Nessun incidente legato al problema è stato segnalato

Ford Motor Company ha annunciato il richiamo di oltre 270.000 veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti a causa di un problema al sistema di parcheggio che potrebbe causare lo spostamento involontario del veicolo anche quando è inserita la posizione «park». La campagna di richiamo, identificata con il numero 25C69 presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), riguarda modelli specifici del pick-up elettrico F-150 Lightning (anni modello 2022-2026), del crossover Mustang Mach-E (2024-2026) e del pickup Maverick (2025-2026).

Secondo quanto reso noto dalla Casa di Dearborn, il difetto è nel modulo di parcheggio integrato che in alcuni casi potrebbe non innestare correttamente la modalità «park», aumentando il rischio che il veicolo si muova accidentalmente e potenzialmente causi un incidente. Ford ha dichiarato che l'intervento correttivo consisterà in un aggiornamento software gratuito del modulo di parcheggio, che potrà essere effettuato via dealer o, in alcuni casi, over-the-air. Le lettere di notifica ai proprietari sono previste a partire da febbraio 2026 e il rimedio finale sarà disponibile successivamente. Al momento Ford non ha segnalato incidenti o feriti legati al problema, ma ha invitato i proprietari interessati a contattare il servizio clienti Ford.