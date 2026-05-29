Ford riqualifica Piazza Paci a Milano. Il quartiere Barona si colora tra sport e comunità con l'Ovale Blu

Restituire uno spazio alla città e trasformarlo in un luogo di incontro, sport e socialità. Con questo obiettivo Ford Italia, in collaborazione con il Comune di Milano e il Municipio 6, ha contribuito alla riqualificazione del campetto di Piazza Paci, nel quartiere Barona, dando vita a un progetto che punta a valorizzare la dimensione comunitaria degli spazi urbani. L'intervento ha interessato un'area da tempo inutilizzata, oggi completamente rinnovata e trasformata in un punto di aggregazione per il quartiere. Il nuovo campo sportivo è stato reinterpretato dal collettivo artistico Truly Design, che ha realizzato un grande murale a cielo aperto ispirato all'immagine di un felino, simbolo di energia, velocità e determinazione.

«Gli interventi realizzati nell'ultimo anno in questo angolo di città - ha dichiarato Gaia Romani, assessora alla partecipazione del Comune di Milano - stanno contribuendo a rendere il quartiere Barona-Sant'Ambrogio sempre più vivo e inclusivo, capace di generare opportunità e rafforzare il senso di comunità". L'iniziativa rientra nell'impegno che Ford porta avanti a livello internazionale a sostegno delle comunità locali. «Da oltre 120 anni Ford sostiene concretamente le comunità in cui opera ed è presente con la sua rete, in tutto il mondo - ha spiegato Marco Buraglio, amministratore delegato di Ford Italia - e questo progetto rappresenta per noi un esempio tangibile di questo impegno e di come si traduca poi a livello locale in azioni in grado di costruire valore nel tempo».

A garantire continuità al progetto sarà anche il coinvolgimento di Slums Dunk, l'associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino che utilizza lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale. «Per noi lo sport è uno strumento potente di educazione e riscatto - ha affermato Marino - qui vogliamo costruire qualcosa che resti nel tempo, insieme al quartiere».