Ford, rivoluzione nell’assistenza e nei servizi post-vendita. Lancia anche in Italia i centri PartsPlus

L’andamento del mercato è al centro dell’interesse di tutte le case automobilistiche e degli analisti economici. Ma nel mondo dell’automotive c’è una voce altrettanto importante, al centro dell’attenzione degli automobilisti-consumatori e delle varie organizzazioni che ne tutelano gli interessi. E’ il post-vendita, altrimenti noto con i termini inglesi di aftermarket o aftersales. Una componente fondamentale, in quanto legata alla corretta gestione del bene-automobile. Riguarda infatti componenti e ricambi, la distribuzione, la rivendita, l’installazione di tutte le parti dei veicoli, i prodotti chimici, le attrezzature, gli equipaggiamenti, gli accessori, il riciclo. E’ stato calcolato che il tutto, in Europa, vale circa 45 miliardi di euro.

I consumatori finali – vale la pena ricordarlo - hanno la possibilità di scegliere se far riparare la vettura presso i punti di assistenza delle case automobilistiche o presso gli autoriparatori professionali indipendenti. Ed è proprio su questa base che uno dei colossi del settore, la Ford, lancia i Centri PartsPlus in Italia: una rivoluzione destinata a cambiare il modo in cui officine, carrozzerie, ricambisti e flotte possono rifornirsi di ricambi originali.

Sperimentato sin dal 2018 in Inghilterra, il sistema PartsPlus punta dunque a cambiare il sistema di gestione dell’aftermarket anche in Italia, dove è stata annunciata l’apertura di 24 centri, supportati da un team di professionisti composto da oltre 300 collaboratori.

Una nota di Ford Italia informa che “gli automobilisti che si rivolgeranno a questi nuovi operatori usufruiranno di un nuovo servizio di vendita, assistenza e consegna di prodotti, avendo la possibilità di rifornirsi non solo di ricambi originali Ford, ma anche di lubrificanti e materiali di consumo per ogni tipologia di veicolo”. Tutto ciò – viene specificato – “con prezzi e promozioni nazionali, ricambi originali, assistenza tecnica sempre disponibile e consegne giornaliere garantite”.

“Il modello PartsPlus – tiene a dire Alessio Franco, direttore del nuovo servizio in Italia - è stato collaudato con successo in Inghilterra, dove operano 60 centri. Ora – aggiunge - anche da noi diventa possibile offrire alla rete di operatori del settore, attraverso un unico punto di contatto, servizi come consegne veloci di ricambi e accessibilità a un’ampia gamma di prodotti Ford e non”.

Tra gli obiettivi dichiarati c’è una maggiore fidelizzazione dei clienti, ma anche la possibilità di far crescere il business di officine e carrozzerie italiane. “Il settore delle officine indipendenti in Italia – dice ancora il manager a capo della nuova struttura - si trova di fronte a opportunità di crescita uniche, basate su fiducia, qualità e servizio. Ed è fuor di dubbio, che la nostra nuova rete PartsPlus offra una soluzione integrata a coloro che desiderano incrementare il loro business nel mondo dell’aftersales”.

Ma con quali strumenti funzionerà questo nuovo servizio dedicato al post-vendita? L’esperienza inglese indica l’utilizzo di nuove tecnologie, come ad esempio gli scanner portatili, che hanno migliorato drasticamente l’efficienza dei processi e, quindi, la soddisfazione dei clienti. “Continueremo su questa strada – dicono in Ford Italia – ottimizzando i processi e le tempistiche di consegna e promuovendo offerte nazionali, sempre con l’obiettivo di migliorare anche la trasparenza e la fiducia all’interno della rete”.

Più in dettaglio, ogni Centro PartsPlus disporrà di un ampio stock di materiali di consumo e ricambi originali Ford, Motorcraft ed Omnicraft, commercializzati – viene assicurato - a prezzi competitivi e gestiti da un team di professionisti che supporterà i clienti nella gestione quotidiana degli ordini”. Un sito aggiornerà sulle varie aperture dei nuovi centri sul territorio, in modo da mettere gli utenti in condizione di utilizzare il centro PartsPlus più vicino.