Ford a tutto elettrico, sette new entry entro il 2026. Ed il ritorno in Formula 1 si avvicina

Il listino della Ford Capri comprende un range di prezzi che variano tra un minimo di 42.750 euro (per la Capri Standard Range 170 cv con trazione posteriore) e un massimo di 58.000 (per la Extend Range 4x4 da 340 cv). Nella fase di lancio la soglia d’ingresso è stata abbattuta a 37.750 euro: prezzo competitivo, reso possibile dal contenimento dei costi di progettazione, favorito dagli accordi con Volkswagen per una partnership, grazie alla quale è stata utilizzata la piattaforma MEB, la stessa di VW ID.5 (e di Ford Explorer).

Il lancio della nuova Capri elettrica rientra nel piano Ford concentrato sull’elettrificazione dell’intera flotta, che prevede l’arrivo di 7 nuovi veicoli elettrici entro il 2026. Oltre al SUV-Coupé Capri è già ordinabile la nuova Puma Gen-E, che ha affiancato la versione ibrida. In piena fase di lancio sono anche il nuovo crossover compatto Ranger Plug-In Hybrid e, tra i veicoli commerciali, il Tourneo Connect Plug-In Hybrid. Entro il 2035 i commerciali Ford (settore in cui la Casa dell’Ovale Blu è leader in Italia) dovranno essere 100% elettrici.

Ford tornerà in Formula 1 nel 2026, collaborando con Red Bull Racing, che ha concluso la sua esperienza con Honda. L’annunciata rentrée coincide con l’introduzione di nuove normative per i motori, con un maggiore focus sull’elettrificazione, tema che sta particolarmente a cuore al colosso euroamericano, in passato in prima linea nella massima categoria del motorsport con i leggendari 8 cilindri Ford-Cosworth. Nei piani c’è la fornitura dei nuovi propulsori ibridi ai team Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri, dal 2026 fino al 2030.