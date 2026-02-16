Ford, sulla Kuga, debutta il BlueCruise per la guida senza mani. Tecnologia inclusa nel Driver Assistance Pack

Sulla nuova Ford Kuga, per i modelli con cambio automatico, sarà disponibile, dal mese di aprile, in base a quanto comunicato dal sito media europeo del brand, il sistema BlueCruise (https://youtu.be/RK3qmzKp2yM). Si tratta di una tecnologia inclusa nel Driver Assistance Pack, che sarà di serie sulle versioni ST-Line X e Active X, e verrà fornita in opzione sulle varianti Titanium e ST-Line. Nello specifico, il BlueCruise consente ai conducenti di togliere le mani dal volante, tenendo gli occhi sulla strada, quando si percorrono tratti identificati come zone blu che, attualmente, coprono circa il 95% delle autostrade in 16 mercati in Europa. Basato sulle capacità dell'Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), gestisce attivamente sterzo, accelerazione, frenata e mantenimento della corsia e mantiene una distanza di sicurezza dagli altri veicoli funzionando sia a velocità autostradali che nel traffico cittadino.

Ideato per contribuire a ridurre l'affaticamento del conducente, il BlueCruise, che consente ai clienti Ford di beneficiare di un periodo di prova di tre mesi, si aggiunge alle altre novità per il Suv dell'ovale blu, come il sistema audio B&O Premium, di serie sulle versioni ST-Line X e Active X, che è stato potenziato da 575 W a 700 W; o il Premium Connectivity, disponibile su tutte le Kuga, che offre l'accesso ai servizi di streaming più diffusi tramite il sistema di infotainment SYNC 4 e di utilizzare l'auto alla stregua di un karaoke. A livello di stile, la Kuga rimane compatta e robusta, con la grande calandra che caratterizza il frontale insieme alla linea luminosa che la sovrasta e si collega alle firme luminose dei gruppi ottici.