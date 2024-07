Ford Surf Expo 2024: le emozioni cavalcano le onde. Sulla spiaggia di Santa Severa il Bronco e il Ranger Raptor protagonisti

Un ciclone di emozioni, passioni, intraprendenza (off-road) ma anche di stretto contatto con la natura, il Ford Surf Expo 2024 è andato in scena dal 12 al 14 luglio a Santa Severa (RM). La Casa dell’Ovale Blu e il surf hanno molte cose in comune, perché esattamente come i surfisti che cavalcano le onde più imponenti per sfidare e superare i propri limiti, così la gamma Ford dedicata all’off-road non si ferma davanti a nessun ostacolo.

A Santa Severa, quasi di fianco all’enorme stand allestito dalla Ford, sulla spiaggia ai piedi del Castello Odescalchi, è stato allestito un piccolo ma validissimo percorso da off-road dove il nuovo Bronco e il Ranger Raptor, hanno dato prova delle proprie capacità in fuoristrada. Tre “prove”, dal classico twist al superamento di una pedana con pendenza “estrema”, dove il SUV e il performante pick-up, hanno mostrato tutta la loro validità progettuale. Complice un telaio in grado di supportare le sollecitazioni più elevate senza per questo mettere in crisi la dinamica di guida, gli ostacoli sono stati brillantemente superati grazie a una perfetta combo, tra meccanica ed elettronica.

Il Ford Bronco, nonostante la sua natura da SUV confortevole e tecnologico e l’assenza del blocco del differenziale, ha superato agevolmente ogni test, persino quello più impegnativo, dove si è arrampicato su di una pedana, sfiorando un’inclinazione di oltre 20 gradi. Discorso totalmente diverso per il Ford Ranger Raptor. Qui esce al meglio la sua anima, la sua vocazione da off-road. Blocco del differenziale, scollegamento della barra duomi e il pick-up dell’Ovale Blu, ha superato senza la minima esitazione twist, pedana laterale e simulazione di un guado. Nonostante il percorso compatto, le tre prove hanno messo in luce, diversi aspetti che separano il mondo dei SUV da quello dei pick-up con vocazione “estrema”.

Un telaio moderno quale quello del Bronco ma anche quello del Raptor, può essere determinante anche per affrontare situazioni più estreme, come quelle affrontate nel percorso allestito in occasione del Ford Surf Expo 2024. È evidente che, difficilmente nell’utilizzo normale di una di queste vetture, saranno mai affrontate simili pendenze e inclinazioni, ma nonostante tutto, onore al merito al Bronco e al Range Raptor per la loro intraprendenza.

In queste situazioni conta anche e soprattutto, oltre alla meccanica, l’elettronica. Il blocco del differenziale consente di evitare il pattinamento di uno pneumatico, grazie al trasferimento della coppia disponibile sulla ruota con maggiore aderenza. Un sistema, presente soprattutto sui veicoli concepiti per il fuoristrada, che consente alle ruote di girare in maniera differente. In sua assenza, le quattro ruote, girerebbero tutta alla stessa velocità con conseguente slittamento di una di esse. Si ha così, sul Ranger Raptor, l’immediata sensazione di pieno controllo della vettura nell’affrontare le tre prove (guado, twist e inclinazione laterale), ma si “tocca anche con mano” e si apprezza la validità di una serie di tecnologie appositamente studiate per la guida in off-road.

Sul pick-up Raptor, il comando che consente lo scollegamento della barra duomi ha come effetto che lo pneumatico segue perfettamente l’andamento e la conformazione dell’ostacolo da superare, inclinandosi all’esterno o all’interno dell’asse della vettura e contribuendo alla stabilità del veicolo e al ritrovamento di quel grip fondamentale per uscire da situazioni limite. Difficile pretendere di più da un SUV avveniristico, il Ford Bronco e da un pick-up cattivo e ricco di personalità, il Ranger Raptor.