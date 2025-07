Ford Youth Academy 2025, 39 scuole coinvolte nel programma di training per formare i giovani protagonisti della mobilità di domani

Avvicinare giovani studenti e studentesse al mondo dell'automotive, e prepararli alle sfide di un settore in rapida evoluzione: questo l'obiettivo della Ford Youth Academy, il programma di training promosso da Ford Italia che chiude l'anno accademico 2024-2025 con risultati positivi in termini di partecipazione e formazione. Con un focus sull'elettrificazione e sulle nuove tecnologie, l'iniziativa si conferma un punto di riferimento per la crescita professionale delle nuove generazioni e un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo della scuola, aziende private e istituzioni. Quest'anno sono stati coinvolti 39 istituti su tutto il territorio nazionale, a testimonianza di una rete sempre più solida e capillare.

Circa 600 studenti hanno partecipato ai percorsi formativi, alternando teoria e pratica grazie a tirocini strutturati e attività sul campo, in affiancamento ai trainer Ford e al personale dei concessionari che aderiscono al programma. Di questi, oltre 60 ragazzi e ragazze hanno avuto l'opportunità di svolgere un tirocinio professionale, mentre 17 sono stati assunti direttamente da Ford o dai suoi partner. La Ford Youth Academy si conferma dunque un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e impresa, capace di creare valore per le nuove generazioni e per il mercato del lavoro. Un progetto che non solo forma tecnici specializzati, figure professionali di cui il mondo dell'automotive è sempre più alla ricerca, ma contribuisce a plasmare un modello di collaborazione scuola e privati più concreto e tangibile.

«Ogni anno, la Ford Youth Academy ci ricorda quanto sia importante investire nelle nuove generazioni, non solo per il futuro del settore automotive, ma anche per quello della nostra società - ha dichiarato Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia - Vedere queste nuove generazioni affacciarsi al mondo del lavoro con curiosità e passione, acquisire competenze e trovare un proprio spazio in questo settore così complesso è una soddisfazione enorme. È un percorso che arricchisce loro, ma anche noi come azienda. I risultati raggiunti quest'anno sono motivo di grande orgoglio e ci spronano a fare ancora di più nella prossima stagione».