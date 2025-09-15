Formula Sae Italy 2025 premia il Politecnico di Torino. Riconoscimento per il miglior sistema elettronico a bordo

La Squadra Corse del Politecnico di Torino ha vinto il TeoRace Special Award 2025, il premio destinato al sistema elettronico più innovativo a bordo veicolo, assegnato dal Gruppo Teoresi nell'ambito della ventesima edizione di Formula Sae Italy. Il team torinese si è distinto per un sistema elettronico avanzato basato su reti neurali, capace di ottimizzare le prestazioni della centralina nella gestione simultanea di più motori elettrici e di migliorare la stima dello stato di carica della batteria e la gestione della frenata rigenerativa. Il progetto integra un'interfaccia proprietaria con strumenti di telemetria e analisi di nuova generazione.

Oltre al trofeo, la squadra ha ricevuto strumenti di Intrepid Control Systems (Vehicle Spy 3 Basic e ValueCAN4-2), distribuiti in esclusiva da Teoresi in Italia, utili per monitoraggio della rete veicolare, acquisizione dati, diagnostica, calibrazione e simulazione. «Formula Sae Italy - ha commentato Marco Bazzani, innovation manager di Teoresi Group - rappresenta un'opportunità unica per incontrare giovani talenti e progetti innovativi nel settore automotive. Partecipare significa investire in innovazione e rafforzare il legame con il mondo accademico». La manifestazione, organizzata da Anfia e Sae International, si è svolta dal 10 al 14 settembre 2025 presso l'Autodromo R. Paletti di Varano de' Melegari (Parma) con 1600 studenti provenienti da 46 università di 15 Paesi, in gara con 51 veicoli tra auto a combustione interna, elettriche e driverless.