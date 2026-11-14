Forum Automotive, al convegno di Treviglio prende vita l’idea di un distretto dedicato

Il futuro dell'industria automotive in un dibattito - approfondito e puntuale - che pone la pianura lombarda e le sue imprese al centro di una trasformazione che coinvolge tecnologie, produzione, occupazione e mercati. Non soltanto un punto di vista “politico” sulla situazione, quindi, ma l’occasione per riflettere su come stia cambiando la filiera in relazione alle abitudini del consumatore, soprattutto nel momento in cui abbia bisogno di cambiare l’auto.

Sono alcuni dei punti che hanno animato «Automotive: orizzonti per il territorio», l'incontro ospitato in Treviglio Fiera che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, industriale, sindacale e commerciale per analizzare le prospettive di un comparto chiamato ad affrontare cambiamenti davvero profondi.

Con la cornice di un'esposizione dedicata al mondo dell'auto – con l’adesione di alcune concessionarie e associazioni automobilistiche del territorio - e un incontro con l'ex pilota di Formula Uno e oggi commentatore sportivo, Ivan Capelli, distinti panel hanno scandito una mattinata che ha messo in relazione due aspetti strettamente collegati: il futuro di chi le automobili le produce e vende, e quello di chi, ogni giorno, le utilizza.

Un territorio che guarda oltre la transizione

Dopo i saluti istituzionali, il confronto non ha tardato ad entrare nel vivo, con il primo talk, «Lombardia MobilityTech District: eccellenze, sfide e futuro», moderato da Pierluigi Bonora, direttore di ACI Radio e promotore di #FORUMAutoMotive.

Il punto di partenza è stato il ruolo della pianura e, in particolare, del suo tessuto imprenditoriale all'interno di una filiera che deve confrontarsi con nuove regole, tecnologie e dinamiche sovrannazionali. È stato, questo, un argomento particolarmente sentito, in cui sono intervenuti l’on. Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo e membro della Commissione Trasporti e Turismo e, a seguire, Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia.

Dalle strategie europee alle esigenze del territorio

Portato sul piano locale, il dibattito è entrato quindi nella sua dimensione più concreta, evidenziando come la Lombardia rappresenti uno dei principali poli del Paese per la componentistica e le attività legate alla mobilità, con un patrimonio industriale e professionale che costituisce un punto di forza da preservare. In tal senso, Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, ha affrontato il tema dal punto di vista delle politiche regionali: sottolineando come, per essere competitivi, sia necessario sfruttare la creatività tipica lombarda, «gettando le basi per la creazione di un distretto che metta la Regione al centro, con un tavolo di lavoro che porti avanti le istanze del territorio, spesso inascoltate».

I numeri

In Lombardia, il settore automotive impiega 25mila addetti in circa 630 realtà, con ricavi pari a 7,2 miliardi di euro, l’83% dall’estero. A minare questi dati, però, nel corso degli ultimi anni è subentrato “l’effetto green deal europeo”, un tema sottolineato da tutti i partecipanti al panel, senza alcuna eccezione.

Una parentesi tra Formula 1, ricordi e passione

A interrompere il ritmo dei confronti economici e industriali è stato un viaggio nella storia delle corse, con Ivan Capelli, ex pilota di Formula Uno e oggi commentatore sportivo che, intervistato dal giornalista Ivan Scelsa, ideatore di questo importante appuntamento, oltre a ricordare i suoi esordi e i successi, ha rivolto particolare attenzione agli studenti dell’istituto professionale Enfapi, giovani i cui studi sono orientati al settore.

Comprare o noleggiare? La mobilità cambia prospettiva

Se il primo confronto ha guardato soprattutto a chi le automobili le produce, il secondo ha spostato l'attenzione su chi le acquista e le utilizza, con l’intervento del vice presidente di ANIASA, Marco Girelli, di dealer, banca del territorio – la BCC Carate e Treviglio, main partner dell’evento – e Arval, società specializzata proprio nel noleggio.

«Noleggio vs acquisto: la bussola per il cliente» è stato infatti il titolo di un talk particolarmente attuale e nel quale, ancora una volta, i dati forniti da ANIASA hanno dato un quadro più che esaustivo del trend, soprattutto a causa dell'aumento dei costi delle automobili, l'evoluzione delle tecnologie e le incertezze legate alla futura rivendibilità dei veicoli: tutti fattori che rendono sempre più articolata una scelta che, fino a pochi anni fa, per molte famiglie coincideva quasi automaticamente con l’acquisto.

Il futuro della mobilità passa dal dialogo sul territorio

Al di là delle prospettive di ciascuno, l'iniziativa trevigliese ha offerto l'occasione per mettere in relazione le numerose componenti di un comparto che continua a rivestire un ruolo di primaria importanza nell'economia locale. Come sottolineato dal promotore, Ivan Scelsa, “l’area della pianura – e in particolar modo Treviglio – è estremamente importante dal punto di vista geografico, trovandosi esattamente al centro tra i capoluoghi di Milano, Brescia, Bergamo, Lodi e Cremona, per una filiera nella quale industria, distribuzione, servizi, credito e utilizzatori finali devono confrontarsi con trasformazioni che non riguardano soltanto il prodotto automobile, ma anche il modo di concepire e organizzare la mobilità.”