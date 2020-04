ForumAutoMotive, Paolo Scudieri eletto “personaggio dell’anno”: Adler e ANFIA su tutto, ma anche pista e charity

MILANO - Il napoletano Paolo Scudieri, 60 anni, laurea in ingegneria conseguita a Basilea, quattro figli, presidente dell’ANFIA e titolare di Adler Group, è il “Personaggio dell’anno 2020” per #FORUMAutoMotive, serbatoio di idee della filiera e di tutti gli appassionati, fondato e guidato dal giornalista Pierluigi Bonora, che ne ha fatto un punto di riferimento imprescindibile per coloro che operano nel mondo dell’automotive e per la stampa di settore.

Nella motivazione del riconoscimento, Paolo Scudieri viene definito come “imprenditore e presidente di Anfia, che oltre ad avere una grande storia umana alle spalle e ad adoperarsi da sempre per il bene, la gente e l'immagine della sua terra, è alla guida di un’azienda del settore automotive che fa da ambasciatrice nel mondo dell’eccellenza industriale italiana, uno dei simboli di quel Made in Italy che tutti ci invidiano”.

Il riferimento è all’azienda fondata dal padre Achille nel 1956 e poi sviluppata dal figlio Paolo, che ne ha fatto una multinazionale con base a Ottaviano, in provincia di Napoli, con 64 stabilimenti in 23 Paesi, 7 siti di ricerca e sviluppo, oltre 15.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi.

Secondo i promotori del premio, l’edizione 2020 assume un significato particolare, alla luce di quanto sta avvenendo in Italia con il dilagare della pandemia da Coronavirus e il rallentamento delle attività produttive non solo della grande industria, ma anche delle tante imprese piccole, medie e grandi che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua economia. “Se messe in condizione di operare, saranno soprattutto queste imprese – afferma Bonora - a segnare l’auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla pandemia da Covid-19”.

Le circostanze hanno impedito lo svolgimento pubblico dell’evento di apertura della stagione 2020 di #FORUMAutoMotive nella sua forma tradizionale. Tuttavia i promotori di questa iniziativa entrata di diritto tra le più importanti del settore automotive, sono riusciti a concentrare tutti gli elementi caratteristici dell’incontro in un formato virtuale molto avvincente. Così, oltre alla presentazione dei risultati di una nuova ricerca e alla tavola rotonda con i rappresentanti della filiera, questa edizione è stata completata dalla proclamazione “a distanza” del Personaggio dell’anno 2020.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Bonora – è incontrare Paolo Scudieri non appena le circostanze lo consentiranno, in modo da congratularci di persona con lui ed intrattenerci per farci raccontare la sua storia. Gli diamo appuntamento alla prima occasione post Covid-19 per parlare della sua azienda e dei tanti nuovi progetti che ha in cantiere”.

In proposito, vale la pena ricordare che Adler crea, sviluppa e produce per l’industria del trasposto (auto, bus, camion, navi, treni, aerei) utilizzando in modo innovativo poliuretani, poliolefine, polipropilene e polivinile (in pratica tutto ciò che serve per gli interni, dai sedili ai pannelli, dai cruscotti alle maniglie); da tempo l’azienda si è dedicata anche alla produzione di componenti e telai in carbonio, e tra i suoi clienti più prestigiosi ci sono Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Aston Martin, Porsche, oltre a colossi del calibro di Volkswagen, Toyota, General Motors.

Aperto alla ricerca e all’innovazione, di recente Scudieri ha avviato, in collaborazione con la Regione Campania, il progetto Borgo 4.0, mirato all’integrazione strategica di azioni di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, sperimentazione di nuovi modelli e di tecnologie della mobilità che si svilupperanno nell’insospettabile paesino di Lioni, nel cuore dell’alta Irpinia. Sono coinvolte 54 imprese e le 5 università campane con i centri di ricerca pubblici e il CNR. Il tutto fa parte di un piano complessivo di investimenti per oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali rappresentati dal cofinanziamento privato delle imprese. Da tempo, inoltre, sulla pista privata dell’Adler girano veicoli sperimentali a idrogeno e a guida autonoma, mentre avanza la realizzazione di scooter e bighe (per la movimentazione all’interno di capannoni aziendali) a emissioni zero.

Nel cuore dell’emergenza Coronavirus, Adler ha convertito a tempo di record due aziende controllate, la Mectex di Erba (Como) e la Tecnofibre di Morra De Sanctis (Avellino) per produrre dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine battezzate Modello Italia, che rispondono ai requisiti di legge e col vantaggio di essere poi completamente riciclabili nella produzione di componenti tessili per il settore auto, una volta terminato il ciclo di vita (10 lavaggi). I proventi della vendita delle mascherine saranno in parte devoluti alla Fondazione Scudieri, per essere destinati alle strutture che stanno affrontando l’emergenza sanitaria. Parallelamente, la Fondazione sostiene la raccolta fondi della Regione.

Se non bastasse, il “Personaggio dell’anno 2020” è titolare anche di Eccellenze Campane, contenitore di piccole imprese operanti nei diversi comparti del settore enogastronomico, nato con lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal produttore al consumatore, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta e concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. E sapete cosa fa il nostro nel (poco) tempo libero che gli rimane? Indossa casco e tuta e corre in pista: fino a qualche tempo fa nel Trofeo 500 Abarth, ora nel Challenge Ferrari. Alla faccia dei “meridionali inferiori” di cui parla Feltri…