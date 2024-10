Foxconn svela Model D, realizzata a Torino da Pininfarina. È un Lifestyle Utility Vehicle elettrico

Foxconn, il più grande produttore di tecnologia e fornitore di servizi al mondo, ha annunciato oggi il lancio di due nuovi modelli di veicoli elettrici durante la quinta edizione annuale dell'Hon Hai Tech Day (Hhtd): sono Model D, Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle (Lmuv) progettato in collaborazione con Pininfarina, e Model U, un autobus elettrico di medie dimensioni destinato alle soluzioni di mobilità urbana. Foxtron Vehicle Technologies, la controllata quotata in borsa di Foxconn responsabile della progettazione e dello sviluppo di questi veicoli, ha inoltre svelato la prima variante del Model C, progettata specificamente per i clienti automobilistici interessati al mercato nordamericano.

«Siamo estremamente orgogliosi di presentare un nuovo modello che incarna il meglio dell'esperienza di design di Pininfarina, rafforzando ulteriormente la nostra collaborazione strategica con Foxconn», commenta Silvio Angori, ceo di Pininfarina. «Da quasi 95 anni, Pininfarina è all'avanguardia nella fusione tra arte e tecnologia, e questa partnership con Foxconn rappresenta una naturale convergenza delle nostre culture improntate alla perfezione e all'innovazione. Foxconn eccelle in ogni aspetto del suo portafoglio prodotti, e noi siamo entusiasti di contribuire all'espansione della sua gamma di veicoli elettrici».

La collaborazione tra Foxconn e Pininfarina risale al 2021, con l'introduzione di Model E, una berlina di lusso elettrica con tecnologia all'avanguardia. Nel 2022, Foxconn ha presentato Model B, un elegante crossover urbano. Tutti i veicoli, incluso il nuovo Model D, sono stati realizzati presso l'atelier di Pininfarina a Cambiano (Torino).