Francesca Pardini premiata come “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive”

E’ Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia Saudita, il “Personaggio dell’anno 2022 per #FORUMAutoMotive”.Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell'anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso, sarà consegnato nel corso dell’evento in programma martedì 22 marzo a Milano.

Francesca Pardini, dopo un’esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare la guida alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo dallo scorso 24 giugno del 2018.

Il Premio le sarà consegnato con questa motivazione: “Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle donne dell'Arabia Saudita i segreti della guida dell'auto e facendo vivere loro l'emozione di cimentarsi in un vero circuito. Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e dell'abbattimento di ogni residua barriera”.