Francesco sbarca da Frascati nella Formula 3 sognando Jim Clark, lo “Scozzese Volante”

Frascati sbarca nel mondiale di Formula 3 con un piccolo-grande sognatore . La “perla dei Castelli” sarà rappresentata nel terzo campionato automobilistico più importante del pianeta grazie al giovanissimo Francesco Pizzi , talentuoso pilota che compirà 18 anni a novembre. Cresciuto tra Frascati (dove va tuttora a scuola da privatista all’istituto di Villa Sora) e Grottaferrata, Pizzi sarà l’unico pilota italiano nel campionato 2022 di Formula 3 e debutterà con il team Charouz che ha base a Praga, nella Repubblica Ceca.

« Mi ispiro al britannico Jim Clark per la tecnica e al neozelandese Bruce McLaren per la storia», dice il giovane frascatano scegliendo in maniera sorprendente due grandi piloti di tanti anni fa, “preferiti” ai big degli anni Novanta e Duemila, come Senna e Schumacher. Clark, soprannominato “Lo scozzese volante”, estro, velocità, quasi poesia alla guida, due volte iridato (1963 e 1965) sulla Lotus, morì in un incidente sul circuito tedesco di Hockenheim nel 1968 .



La passione di Pizzi per l’automobilismo nasce da nonno Luigi, grande tifoso di Formula 1: «Ma il colpo di fulmine fu quando vidi in tv un Gran Premio a Spa nel 2009 – racconta - Due anni più tardi ho cominciato a girare sui kart e nel 2013 ho iniziato a gareggiare. Questo, invece, sarà il mio terzo su un’auto». Pizzi ha dato dimostrazione del suo talento nel 2020 vincendo la Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti grazie a otto successi e dieci podi. Nello stesso anno si è piazzato secondo nella Formula 4 Italia con la Van Amersfoort, collezionando tre vittorie e sette podi. L’anno scorso Pizzi è rimasto legato al team olandese debuttando nella più competitiva Formula Regional European by Alpine dove ha conquistato un bel quinto posto sul circuito di Zandvoort (Paesi Bassi) e si è piazzato in zona punti a Spielberg (in Austria), chiudendo al decimo posto nella classifica riservata ai rookie (debuttanti).



Ora arriva il salto in Formula 3: correrà sui più importanti circuiti del mondo, cominciando dal 18-20 marzo a Sakhir (in Bahrein): «Prima dell’esordio avrò modo di salire sulla mia auto nelle prove ufficiali dal 2 al 4 marzo in un circuito sul quale non ho mai guidato nemmeno nelle categorie inferiori». Poi Pizzi gareggerà a Imola (22-24 aprile), Barcellona il 22 maggio, Silverstone il 3 luglio, Spielberg il 10 luglio, Budapest il 31 luglio, Spa il 28 agosto, Zandvoort il 4 settembre e infine Monza l’11 settembre. «Per me è una grande opportunità – dice Pizzi – Devo ringraziare il team Charouz e il mio manager Giampaolo Matteucci che mi hanno concesso di anticipare i tempi e approdare già quest’anno in Formula 3. Da debuttante cercherò di imparare il più possibile, magari cercando di essere competitivo già nella prima gara e poi provando a migliorare un pezzettino per volta. Il mio sogno? Ovviamente approdare un giorno in Formula 1 e vincere un Gran Premio». Il talento di Frascati corre già velocissimo.