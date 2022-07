Francia, ai distributori Casino 1 litro di benzina costa solo 0,85 euro. Sconto con voucher da usare per la spesa

PARIGI - Fino al 31 agosto - grazie ad un prolungamento di questa operazione promozionale - in cinquantacinque stazioni di rifornimento francesi del network collegato al colosso della distribuzione Casino e Geant Casino il costo di un litro di carburante sarà di 0,85 euro. Ne da notizia il sito del Gruppo (https://www.geantcasino.fr/landing/carburant-a-1e/) pubblicando anche la lista degli impianti che aderiscono a questa iniziativa, lanciata per la prima volta nell’estate del 2021. Tra le località più vicine ai confini con l’Italia Cannes Mandelieu e Nice Villeneuve Loubet nelle Alpi Marittime, Chasse sur Rhone, Grenoble Fontaine e Saint Martin d’Heres nell’Isère, Albertville in Savoia, Annecy Seynod e Annemasse in Alta Savoia. Sempre il sito del Gruppo specifica che nelle giornate del 15, 16 e 18 luglio, sarà posto un limite di acquisto pari a 40 litri.

Ma (com’è facile immaginare) le clausole da leggere con attenzione sono molte. Si scopre così che il prezzo alla pompa che l’automobilista dovrà pagare è quello in vigore cioè attorno a 2,15 euro e che il distributore rimborserà la differenza tra il prezzo promozionale e il prezzo effettivo per litro sotto forma di voucher. Il buono sarà utilizzabile facendo acquisti minimi di 100 euro nei supermercati Casino e di 120 euro un Géant Casino. Il magazine AutoPlus spiega il meccanismo con un esempio: facendo un pieno da 40 litri da 2,15 euro/litro, si otterrà un buono da 52 euro, cifra che verrà stornata facendo 100 o 120 euro di spesa a seconda del negozio. La cifra pubblicizzata di 0,85 euro litro è dunque quella che si potrebbe definire uno specchietto per allodole, ma alla fine nel bilancio familiare - magari in occasione dell’esodo estivo o della vacanza - l’esborso finale è ben più contenuto.