Francia, c'è chi risparmia sul pieno dell'auto “allungando” la benzina con l'etanolo. Elevati i rischi di rovinare il motore

I prezzi alle stelle della benzina e del gasolio in Francia spingono sempre più automobilisti, incuranti dei rischi che corrono, ad “allungare” la benzina con l'etanolo, risparmiando sul pieno. Un'inchiesta di Le Parisien rivela che sono numerose le persone che utilizzano l'E85, noto come superetanolo, decisamente meno caro della benzina (0,84 euro al litro), mescolandolo con la benzina fino a una percentuale del 50%. Il sistema funzionava bene con le auto più datate, sui cruscotti di quelle di fabbricazione recente si accendono invece spie che indicano che l'immissione nel veicolo di carburante non corretto. A quel punto, molti scendono a un terzo di etanolo e il problema è momentaneamente archiviato.

Essendo un biocarburante, nella giusta dose è possibile che le auto, anche di recente fabbricazione, possano funzionare correttamente, garantisce un esperto intervistato dal quotidiano parigino. Aggiungendo però che l'uso dell'etanolo va limitato nel tempo se si vuole evitare che il motore invecchi prematuramente. Intanto, fra il 10 e il 15% delle stazioni di servizio soffrono problemi di penuria di carburante ed espongono cartelli di esaurimento benzina o gasolio agli automobilisti. Secondo il governo, non c'è per ora il rischio che le pompe di benzina restino a secco, ma intanto il ministro del Lavoro, Jean-Pierre Farandou, ha incoraggiato i francesi a privilegiare il telelavoro evitando i percorsi casa-ufficio.