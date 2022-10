Francia, scarseggia la benzina: premier convoca riunione d’emergenza. A secco il 15% delle stazioni di servizio del Paese

PARIGI - La prima ministra francese, Elisabeth Borne, ha convocato per questa sera una riunione d’emergenza a Parigi per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento di carburante che colpisce una parte delle stazioni di servizio della Francia. La riunione si terrà alle ore 21 a Palazzo Matignon, l’equivalente francese di Palazzo Chigi, nel cuore di Parigi. Appena rientrata da una missione in Algeria, Borne riunirà intorno al tavolo diversi ministri, tra cui il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, il collega dei Trasporti Clément Beaune, nonché la ministra responsabile della Transizione Energetica, Agnès Pannier-Runacher. Prevista anche la presenza del portavoce del governo, Olivier Véran. Nei giorni scorsi, Parigi non ha escluso un eventuale ricorso agli stock strategici statali per fermare la crisi. Attualmente, secondo fonti del governo, la penuria totale o parziale di carburanti riguarda il 15% delle stazioni di servizio del Paese.

Una situazione principalmente legata allo sciopero per i salari indetto nelle raffinerie di Totalenergies ma anche allo sconto di 20 centesimi sul carburante riconosciuto dal primo settembre dal gruppo petrolifero. Questo pomeriggio, i sindacati di TotalEnergies hanno annunciato la proroga dello sciopero anche per domani. La proroga è stata estesa ad una quindicina di stazioni di benzina lungo le autostrade della Francia. La protesta, precisano fonti sindacali, blocca attualmente una raffineria in Normandia, vicino Le Havre, un deposito di carburanti nelle Fiandre, vicino Dunkerque e la ‘bio-raffinerà di La Mède (Bouches-du-Rh“ne), ha detto all’agenzia France Presse, Thierry Defresne, segretario CGT del comitato europeo TotalEnergies.