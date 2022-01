Francia, verso prima stazione di servizio a idrogeno a Parigi. 170 taxi ed auto aziendali circolano già nella capitale

PARIGI - Una prima stazione di produzione e distribuzione di idrogeno, ancora in costruzione, aprirà prossimamente a Parigi per rifornire i veicoli che ricorrono a questo tipo di energia. È quanto riferisce la France Presse precisando che circa 170 taxi e qualche auto aziendale circolano attualmente a idrogeno nella capitale. La stazione, con una capacità quotidiana di una tonnellata di idrogeno (per circa 400 pieni al giorno) è in costruzione alla Porte de Saint-Cloud, nell’ovest di Parigi. Dovrebbe aprire entro fine marzo e viene presentata come la più importante d’Europa in termini di capacità. «La Francia scommette sull’idrogeno»; ha dichiarato il ministro francese responsabile dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, visitando il cantiere parigino.