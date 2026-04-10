Francobolli Ducati e Maserati, così lo Stato celebra un secolo di eccellenza italiana

Non solo collezionismo, ma riconoscimento istituzionale del valore industriale e culturale italiano: nasce da questa logica l'emissione dei francobolli speciali dedicati a Ducati e Maserati, inseriti nella serie 'Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy' promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un'iniziativa che celebra i rispettivi centenari e, insieme, il ruolo che queste aziende hanno avuto nel diffondere nel mondo innovazione, design e capacità tecnologica. La presentazione ufficiale si è svolta a Roma, nella Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dei marchi coinvolti. Al centro, due storie diverse ma convergenti: quella di Ducati, fondata nel 1926 a Borgo Panigale e diventata un simbolo globale del motociclismo sportivo, e quella di Maserati, che celebra i cento anni del suo iconico Tridente, apparso per la prima volta nel 1926 sulla Tipo 26 alla Targa Florio.

I francobolli diventano così strumenti di racconto e sintesi visiva. Per Ducati, la vignetta raffigura una moto iconica attraversata dal Tricolore, richiamo diretto all'identità nazionale e ai valori di stile, innovazione e performance che hanno guidato l'azienda in un secolo di evoluzione, dalle origini nelle tecnologie radio fino ai successi nel motorsport internazionale. Per Maserati, invece, protagonista è il Tridente, simbolo di potenza ed eleganza ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, reinterpretato in chiave contemporanea su uno sfondo che richiama la storia del marchio. L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto volto a valorizzare le imprese che hanno contribuito allo sviluppo economico e all'immagine dell'Italia nel mondo. In questo senso, i francobolli assumono un significato che va oltre la funzione postale: diventano emblemi di identità nazionale, capaci di raccontare, in pochi centimetri, un secolo di ricerca, competizione e innovazione.

Accanto ai valori simbolici, l'operazione guarda anche al pubblico dei collezionisti e degli appassionati, con la realizzazione di cartelle filateliche dedicate che includono esemplari, annulli speciali e materiali illustrativi. Un modo per unire memoria storica e divulgazione, rafforzando il legame tra istituzioni, industria e cultura. La scelta di dedicare queste emissioni a Ducati e Maserati risponde dunque alla volontà di celebrare non solo due anniversari, ma un intero modello produttivo: quello della Motor Valley italiana, dove tradizione artigianale e innovazione tecnologica continuano a generare eccellenza riconosciuta a livello globale.