Freddo in arrivo: dai freni alla batteria, come affrontare in sicurezza i viaggi in auto

Le temperature scendono, le cime iniziano a innevarsi e le vacanze di Natale si avvicinano: c’è chi pianifica sciate tra amici o ciaspolate in famiglia e anche chi vorrebbe trascorrere qualche giorno di relax tra le montagne. Se c’è però una cosa che accomuna la maggior parte di queste persone è il mezzo di trasporto con cui raggiungere queste mete: la propria auto. Anche i veicoli sentono il freddo della stagione invernale e senza la corretta cura e manutenzione potrebbero avere difficoltà nell’affrontare strade innevate o ghiacciate. Carvertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, ha individuato una serie di consigli per gli automobilisti che vogliono raggiungere mete invernali senza rinunciare alla comodità del proprio mezzo, evitando spiacevoli sorprese lungo la strada.

Prima della partenza, è bene controllare la batteria della propria auto: con una batteria debole potrebbe infatti non essere possibile avviarla anche con un leggero calo della temperatura sotto lo zero. Ciò vale soprattutto per i veicoli diesel, che richiedono una maggiore potenza della batteria per avviarsi. Un veicolo che non si accende può sconvolgere i piani ed è quindi fondamentale, nel caso, sostituire in anticipo la batteria. Un'auto deve essere in ottime condizioni tutto l'anno, ma ciò è particolarmente vero per la stagione invernale. Prima dell’arrivo del freddo, gli automobilisti dovrebbero controllare l'impianto frenante del proprio veicolo per sostituire i dischi o le pastiglie dei freni consumati. Non si dovrebbe inoltre dimenticare di rimpiazzare il liquido dei freni, soprattutto se non è stato cambiato dopo l'inverno passato. Con il tempo, questo liquido perde infatti le sue proprietà e la condensa si accumula nel sistema, indebolendone le prestazioni.

Se sul cruscotto compaiono spie che segnalano problemi all'impianto frenante o un malfunzionamento dell'ABS, questi problemi devono essere affrontati immediatamente, poiché l'ABS aiuta a controllare l'auto su strade scivolose e può prevenire eventuali incidenti. Molti automobilisti dimenticano che il liquido del parabrezza può congelare a temperature inferiori allo zero, arrivando a danneggiare anche l'intero sistema di lavaggio. Durante la stagione invernale, lo sporco si accumula rapidamente sul parabrezza, limitando la visibilità dei pedoni e degli altri veicoli, per cui può essere necessario usare i tergicristalli subito all’accensione dell’auto. In generale, i tergicristalli dovrebbero essere sostituiti ogni anno, ma molti automobilisti aspettano che siano completamente usurati.

Inoltre, in estate alcuni automobilisti utilizzano acqua distillata nel sistema di raffreddamento; quindi, è importante sostituirla con antigelo prima dell'inverno. Con l'abbassamento delle temperature, i finestrini dell'auto possono iniziare ad appannarsi riducendo la visibilità e aumentando il rischio di incidenti. Questo può accadere a causa di un filtro abitacolo vecchio, che dovrebbe essere sostituito ogni anno, possibilmente prima dell'inverno. L'umidità all'interno dell'auto può essere un altro motivo di appannamento. La causa principale è l'umidità assorbita dai tappetini dalle scarpe bagnate: sostituendo quelli in tessuto con altri in gomma durante l’inverno dovrebbe aiutare a evitare questo problema. Quando si entra in auto con gli stivali innevati, è inoltre consigliabile scuotere il tappetino e rimuovere la neve sciolta dopo il viaggio.

Il sale stradale e gli altri agenti antighiaccio utilizzati durante l’inverno possono depositarsi sulle auto: per questo motivo è importante lavare regolarmente i veicoli per proteggere la carrozzeria. Una volta usciti da un autolavaggio, i proprietari dovrebbero pulire accuratamente le guarnizioni delle portiere e utilizzare aria compressa per rimuovere l'acqua dalle serrature aperte. Si possono anche applicare prodotti speciali per lubrificare le guarnizioni delle porte, evitando così che si blocchino. Quando le temperature scendono sotto lo zero, gli automobilisti devono raschiare il ghiaccio o rimuovere la neve dal parabrezza ogni giorno. Se non possiedono un raschietto per il ghiaccio, alcuni utilizzano altri materiali o oggetti che possono graffiare il parabrezza.

Alcuni automobilisti rimuovono la neve dall'auto a mano, senza toglierla completamente. La neve soffiata dal cofano può oscurare la visibilità o scivolare dal tetto sul parabrezza in caso di frenata; quindi, si consiglia di investire in una spazzola da neve e di rimuoverla dall'intera carrozzeria prima di mettersi in viaggio.