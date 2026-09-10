​Furti d'auto, crescono i metodi hi-tech: Italia maglia nera in Europa. Nel semestre 2026 LoJack recupera 1.230 veicoli

Il furto d’auto cambia pelle e diventa sempre più tecnologico. I ladri utilizzano strumenti elettronici per aggirare i sistemi di sicurezza delle vetture, mentre le attività di ricerca e recupero fanno sempre più affidamento sulla tecnologia e sulla rapidità di intervento. Il fenomeno resta particolarmente rilevante in Italia, che nel 2023 che registra il dato (nel 2023 132.000 veicoli rubati) più elevato tra i principali Paesi europei. Seguono Francia con circa 71mila furti, Regno Unito con 64mila, Spagna con 31mila e Germania con 30mila. A fotografare l'evoluzione del fenomeno è il Recovery Pulse H1 2026 di LoJack, l’analisi realizzata da LoJack, , società specializzata nelle soluzioni telematiche per e nel recupero dei veicoli rubati, sulla base dei propri dati e di studi nazionali e internazionali sul fenomeno dei furti d’auto.

Nel 2026 aumentano i recuperi: +20%. Nei primi sei mesi dell’anno LoJack ha contribuito al recupero di 1.230 veicoli, tra auto, SUV, moto, veicoli commerciali e macchine movimento terra, per un valore complessivo superiore a 46 milioni di euro. Il dato segna un incremento del 20% rispetto al primo semestre 2025. La tempestività si conferma uno dei fattori decisivi. L’83% dei veicoli recuperati è stato ritrovato entro le prime 24 ore dalla denuncia del furto, mentre il 3% è stato recuperato tra le 24 e le 48 ore e il restante 14% oltre i due giorni. In media, nei primi sei mesi dell’anno sono trascorse 10 ore tra la segnalazione del furto e il ritrovamento del veicolo da parte del team LoJack, che supporta tecnologicamente le attività delle Forze dell’Ordine. Il messaggio per gli automobilisti è quindi chiaro: se l’auto viene rubata, denunciare immediatamente il furto può fare la differenza, prima che il veicolo venga spostato, smontato o trasferito verso altri mercati.

SUV sempre più nel mirino dei ladri. Tra i veicoli recuperati nei primi sei mesi del 2026, i SUV rappresentano il 60% del totale. Una quota che conferma quanto questi modelli siano diventati particolarmente appetibili per la criminalità. A rendere interessanti i SUV non è soltanto la possibilità di rivenderli interamente. Un ruolo importante è giocato anche dal mercato nero dei ricambi, oltre alla possibilità di trasferire i veicoli o le loro componenti oltre confine. Nel segmento SUV, i marchi più recuperati attraverso i sistemi LoJack sono stati Toyota, Peugeot e BMW. Considerando invece il complesso delle vetture recuperate, ai primi posti figurano Toyota, Fiat e Mercedes-Benz.

Campania, Puglia e Lazio le regioni con più recuperi. La distribuzione geografica dei recuperi conferma la maggiore esposizione delle aree dove il fenomeno dei furti d’auto è storicamente più rilevante. La Campania è la regione nella quale è stato registrato il maggior numero di recuperi, seguita da Puglia, Lazio, Lombardia e Piemonte.In queste cinque regioni si concentra complessivamente l’88% dei ritrovamenti effettuati nel primo semestre dell’anno.

Dal furto “tradizionale” agli attacchi hi-tech. La vera trasformazione del fenomeno, secondo il report, riguarda però le modalità con cui vengono sottratti i veicoli. La diffusione di sistemi keyless, centraline elettroniche e dispositivi sempre più sofisticati ha aperto nuove opportunità per la criminalità. Un’auto può essere rubata senza i tradizionali segni di effrazione, sfruttando vulnerabilità dei sistemi elettronici o interferendo con i dispositivi di accesso. «Il furto d'auto è sempre più una sfida tecnologica», osserva Massimo Braga, VP e Amministratore Delegato di LoJack Italia. Secondo Braga, oggi non basta più proteggere portiere e avviamento del motore: la sicurezza deve riguardare l’intero ecosistema digitale dell’auto, dalla chiave elettronica alle centraline, fino ai sistemi di localizzazione e recupero. La tecnologia, dunque, è diventata contemporaneamente un'arma nelle mani dei ladri e uno strumento fondamentale per contrastarli.

Italia prima in Europa per numero di veicoli rubati. Il quadro italiano si inserisce in un fenomeno di dimensioni internazionali. Secondo il sesto report Aftermarket Car Telematics di Berg Insight, nel 2020 nell’Unione europea sono state rubate circa 450mila automobili, comunque il 50% in meno rispetto al 2008. Il calo complessivo europeo non ha però interessato tutti i Paesi nello stesso modo. Nel 2023 l’Italia ha raggiunto circa 132mila veicoli rubati, davanti a Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. Il fenomeno è ancora più esteso se si guarda fuori dall’Europa: negli Stati Uniti sono stati registrati circa 851mila furti di veicoli nel 2024, 350mila in Brasile e circa 57mila in Canada. In Australia, tra luglio 2023 e giugno 2024, sono stati sottratti circa 72mila veicoli. Numeri che raccontano un fenomeno ormai globale, nel quale le organizzazioni criminali operano sempre più spesso attraverso reti transnazionali e sfruttano rapidamente l’evoluzione tecnologica dei veicoli.

Dieci regole per ridurre il rischio di furto. Non esiste una protezione in grado di rendere un'auto completamente invulnerabile, ma alcune semplici precauzioni possono rendere più difficile il lavoro dei ladri.

1. Scegliere con attenzione dove parcheggiare. Meglio aree illuminate, frequentate e videosorvegliate, evitando luoghi isolati o incustoditi.

2. Controllare che l’auto sia realmente chiusa. Quando si utilizza il telecomando o una smart key, soprattutto in parcheggi affollati, è consigliabile verificare manualmente il blocco delle portiere.

3. Non lasciare mai le chiavi a bordo. Anche per una sosta di pochi minuti, auto accesa e chiavi inserite rappresentano un invito ai ladri.

4. Non lasciare oggetti di valore in vista. Computer, borse, smartphone e altri dispositivi possono attirare l’attenzione.

5. Utilizzare sistemi di protezione. Un antifurto meccanico può essere affiancato da sistemi elettronici di localizzazione e recupero.

6. Proteggere le chiavi elettroniche. È bene non lasciarle in luoghi facilmente raggiungibili dall’esterno dell’abitazione e informarsi sulle funzioni di sicurezza previste per i sistemi keyless.

7. Prestare attenzione anche alla propria abitazione. In alcuni casi l’obiettivo dei ladri è direttamente la chiave dell’auto.

8. Valutare una copertura assicurativa contro il furto. Una scelta particolarmente importante per i modelli più esposti e nelle aree a maggiore rischio.

9. Conservare i dati dell’auto. Targa, numero di telaio, marca, modello e colore devono essere facilmente disponibili anche in caso di furto.

10. Denunciare immediatamente il furto. La tempestività è fondamentale per attivare rapidamente le ricerche e aumentare le possibilità di recupero.

Il furto d’auto, quindi, non è più soltanto una questione di serrature e antifurti. La sicurezza della vettura passa oggi dalla combinazione di prevenzione, tecnologia e rapidità di intervento. E proprio le prime ore dopo il furto possono essere decisive per evitare che un’auto venga smontata, trasferita all’estero o immessa nel mercato illegale dei ricambi.