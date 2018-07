Furti auto in diminuzione, Suv nel mirino. Lazio, Lombardia e Puglia le più colpite

ROMA - Ogni giorno sulle nostre strade vengono rubate 274 vetture e di queste ben 164 spariscono nel nulla. Nel 2017 i furti sono diminuiti (di poco sotto la soglia dei 100.000), ma sono calati ancor più significativamente i recuperi (solo 4 vetture su 10 vengono ritrovate). Si tratta di un vero e proprio giro d’affari, quello legato ai furti d’ auto, che vede coinvolti ladri sempre più hi-tech e specializzati. Nel mirino del malviventi soprattutto i suv i cui furti, in controtendenza con il dato generale, sono cresciuti di oltre l’8% rispetto al 2016. Per questi veicoli le regioni più a rischio sono Lazio, Lombardia e Puglia, mentre i modelli più ricercati sono Nissan Qashqai, Kia Sportage e Range Rover.

È questo lo scenario che emerge dal dossier “L’evoluzione dei furti d’ auto: emergenza Suv”, elaborato da LoJack Italia, la società americana parte del colosso della telematica CalAmp e leader nel rilevamento e recupero di beni rubati. Nel dettaglio, negli anni passati le mire dei malviventi si concentravano sulle utilitarie più vendute (Panda, Punto e 500), oggi l’attenzione si sposta sui suv, sottratti su commissione per poi riconvertirli con telaio, documenti e targa contraffatti. Cambiano anche le tecniche di sottrazione con i ladri che diventano sempre più specializzati grazie all’impiego di dispositivi hi-tech che consentono di violare il veicolo e metterlo in moto in pochi secondi, senza danneggiarlo.