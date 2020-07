Furti d'auto, ecco i modelli più rubati: Napoli e Roma le città più colpite

Panda e 500 le più desiderate ma cresce anche il mercato dei suv. A Roma è la smart la più "amata" dai ladri di auto della Capitale. Questo è quanto emerge da una ricerca di LoJack Italia, società che si occupa del recupero di veicoli rubati, la quale sottolinea che per la prima volta scende al 36% il tasso di recupero delle auto rubate. Solo una vettura rubata su tre viene restituita al legittimo proprietario. La Campania, con Napoli in testa, continua a detenere il primato negativo in quanto la maggior parte dei fenomeni criminali si registra proprio nella regione del Sud. Tra i modelli preferiti quelli del gruppo Fca, Panda e 500 in primis, ma nel mirino anche i suv "capeggiati" dal Nissan Qashqai mentre a Roma il fenomeno 'smart' riguarda anche le sottrazioni: è la vettura più rubata nella Capitale. È questa, in estrema sintesi, la fotografia del 2019 in Italia. A fornirla è LoJack Italia, Lo scorso anno delle 95.403 vetture sottratte (oltre 261 al giorno e 11 ogni ora), solo 34mila sono state ritrovate. Di oltre 61mila auto si sono perse le tracce, instradate su mercati esteri o utilizzate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

Secondo il 'Dossier sui Furti d'Autò, nel 2019 le sottrazioni si sono concentrate prevalentemente in 5 Regioni: il primato spetta alla Campania con 23.554 furti (1 episodio su 4 a livello nazionale è avvenuto qui). A distanza, seguono Lazio (17.021), Puglia (16.389), Sicilia (13.178) e Lombardia (10.013). Complessivamente, in queste Regioni si registra l'84% delle complessive sottrazioni. Interessanti sono anche i dati relativi alle province più colpite da questa piaga. Il gradino più alto del podio resta prerogativa di Napoli, con 17.767 furti, a seguire Roma (15.835 sottrazioni) e Catania (7.441). Completano questa top-ten Bari (6.595), Milano (6.523), Torino (3.857), Foggia (3.437), Palermo (3.254), Caserta (2.961) e Barletta-Andria-Trani (2.560).



Le auto più rubate

I brand del gruppo FCA giocano un ruolo di primo piano, con ben 6 modelli tra i 10 più rubati. Sommando Fiat (36.847 veicoli rubati e circa il 39% dei furti nazionali), Lancia (6%) e Alfa Romeo (5%), si raggiunge l'esatta metà del business furti in Italia. La particolarità di questi tre marchi è data da un tasso di recupero di veicoli superiore alla media nazionale, che oscilla tra il 40% e il 44%. Ben sotto la media recupero nazionale del 36%, invece, tutti gli altri brand su cui si concentrano le attenzioni dei ladri: Ford (solo il 31% viene recuperato), Volkswagen (28%), Renault (27%), Opel (28%), Mercedes (21%), Audi (28%), Smart (27%).

Nessuna sorpresa arriva dalle prime 5 posizioni della classifica delle auto più rubate, dove si confermano Panda (11.299 sottrazioni), 500 (7.989), Punto (6.664), Ypsilon (4.540) e Golf (2.301). Con 1.965 sottrazioni entra nella top ten anche la Giulietta. Chiudono la graduatoria la Fiesta (1.953), la Fortwo Coupè (1.794), la Clio (1.772), la 500L (1.627). Complessivamente le 10 vetture "preferite" dai ladri rappresentano il 44% del mercato furti totale. Dall'analisi del dettaglio territoriale, a Napoli è presente nella top ten anche la Seicento, a Bari le prime 5 posizioni sono occupate da modelli dell'ex costruttore nazionale, che a Catania presidia addirittura le prime 7.

Roma conferma il legame con il mondo Smart: nella provincia capitolina spariscono oltre la metà delle Fortwo (801) rubate in tutta Italia. Milano evidenzia due new entry, rispetto al dato nazionale, in chiusura di top ten: Polo e Focus. Nella provincia meneghina la Golf è la terza auto più rubata, dopo Cinquecento e Panda. Nell'ambito del fenomeno furti un segmento di business in continuo sviluppo è quello dei suv, da diversi anni sempre più diffusi sul mercato e ambiti anche dai ladri d' auto che lo scorso ne hanno sottratti 5.140, l'11% in più dell'anno precedente. I dati della Top Ten evidenziano il boom del Nissan Qashqai (917 unità sottratte e + 49% rispetto al 2018) che si conferma suv più ricercato. Nella top 5 dei più rubati è seguito da Range Rover Sport (502), Range Rover Evoque (374) Kia Sportage (323) e Toyota RAV 4 (321). Menzione speciale per BMW X3 che entra di diritto nella top 10 dei più rubati con 270 unità sparite e +85% rispetto al 2018.