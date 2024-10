Il futuro è già qui: infotainment e connettività. Due aspetti fondamentali delle auto moderne

Negli ultimi anni, due termini in particolare sono diventati di uso comune nel mondo automotive: infotainment e connettività. Due aspetti delle automobili moderne dei quali non possiamo più fare a meno. Le sette finaliste del premio Auto Europa 2025 organizzato dalla UIGA ne sono un esempio perfetto.

All’origine fu l’autoradio. Un accessorio montato sulle auto per la riproduzione di musica. Semplice e senza fronzoli. Poi questi sistemi, poco alla volta, divennero di serie e parte integrante della vettura. Un piccolo passaggio che portò a una diffusa standardizzazione e a una maggiore sensibilità delle Case Automobilistiche verso quello che oggi chiamiamo infotainment. Le autoradio si trasformarono in un elemento centrale del comfort di bordo in quel rapporto uomo-macchina conosciuto anche come Human Machine Interface (HMI). Un vero e proprio giro di boa per l’industria automobilistica, che negli ultimi anni ha investito ingenti risorse per proporre soluzioni sempre più performanti e integrate. E integrazione è diventata la nuova parola d’ordine di tutto il settore. Scordiamoci l’autoradio estraibile che una volta parcheggiata l’auto dovevamo portare con noi per evitare spiacevoli furti. Adesso la musica è un di cui di un sistema molto più complesso e sempre connesso con fruizione di servizi online e on demand con interfacce dinamiche e display touchscreen. Quella che una volta era l’autoradio, adesso è un microcosmo che dialoga con le centraline di bordo ed è diventata il centro dell’esperienza di guida, a tutti i livelli.

Oggi le moderne automobili sfruttano le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e dialogano fra di loro con i protocolli Vehicle to Vehicle (V2V) o Vehicle 2 Everything (V2X). Quest’ultimo in particolare permette di “parlare” direttamente con città sempre più connesse, le Smart Cities, per avere informazioni sul traffico e sulla mobilità in generale. E qui lo scenario si divide fra chi giudica questi sistemi troppo invasivi ipotizzando un futuro simile a quello che si vede in film come Minority Report con Tom Cruise, dove colonne interminabili di vetture viaggiano in fila alla stessa velocità in modo completamente autonomo, e chi invece elogia un sostanziale miglioramento della sicurezza permesso da ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), i sistemi di assistenza alla guida, sempre più avanzati e propedeutici di quello che si spera possa essere un mondo senza incidenti stradali.

Le sette finaliste del premio Auto Europa indetto dalla UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) che si terrà il 21 e 22 ottobre a Milano presso la sede italiana del Gruppo di Bosch Italia, rappresentano la sintesi perfetta di questo percorso. Le concorrenti sono state scelte dai Soci dell’Associazione fra le vetture costruite e vendute in Italia negli ultimi dodici mesi, e quest’anno la scelta è quanto mai varia e trasversale su tutti i segmenti: Alfa Romeo Junior, Bmw X2 - iX2, Dacia Duster, Lancia Nuova Ypsilon, Maserati Grecale Folgore, Mini Countryman e Toyota C-HR. Tutte presentano sistemi di infotainment e connettività di ultima generazione con ampi display riconfigurabili e ADAS in grado di permettere livelli di sicurezza alla guida difficilmente ipotizzabili anche solo pochi anni fa. E questo, indipendentemente dal prezzo di vendita o dal segmento, perché il bello della tecnologia è anche questo, rendere democratiche e diffondere soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita. Anche alla guida.

Le finaliste sono state scelte fra 27 modelli che avevano i requisiti per candidarsi al Premio Auto Europa 2025. La vincitrice sarà eletta il 22 ottobre dopo la votazione finale che coinvolge giornalisti specializzati che compongono l’associazione, 150 opinion leader e, naturalmente, il pubblico tramite la rete internet. In questo ultimo caso chiunque può esprimere il proprio parere: basta linkarsi al sito premioautoeuropa.it per partecipare al voto (gli scrutini chiuderanno il 21 ottobre alle 23:59). Ecco ora una sintesi della connettività offerta da ciascun modello finalista.

Alfa Romeo Junior

Il nuovo sistema di infotainment di Alfa Romeo Junior è caratterizzato da un'innovativa interfaccia digitale. Al centro del cruscotto è posizionato un display TFT da 10,25 pollici che fornisce informazioni sulla vettura e sui sistemi di guida utilizzando una logica a widget per un'interazione intuitiva e personalizzabile. Questo permette agli utenti di creare una homepage con le varie funzionalità del veicolo presentate come app, facilmente gestibili con un semplice drag-and-drop.

Per la Junior è disponibile anche l’“Alfa Connect Services”, una suite di servizi connessi che assicura sicurezza e comfort. Grazie alla tecnologia OTA (Over The Air), mappe e software si aggiornano automaticamente. Il servizio "My Navigation" offre funzioni avanzate come la ricerca di destinazioni e punti di interesse a distanza, oltre a fornire avvisi in tempo reale su traffico, meteo e autovelox. Il sistema di navigazione connesso "EV-Routing", inoltre, semplifica la gestione della ricarica per i veicoli elettrici. Con l’app My Alfa Connect, è possibile controllare alcune funzionalità del veicolo da remoto tramite smartphone o smartwatch, come l’apertura delle porte, la localizzazione del veicolo o la gestione della ricarica. Infine, l'integrazione dell'assistente virtuale "Hey Alfa" basato su intelligenza artificiale, offre un supporto vocale utile durante il viaggio, facilitando l'interazione con il sistema e migliorando l'esperienza di guida.

Bmw X2 - iX2

La nuova BMW X2 offre un'esperienza digitale avanzata e altamente funzionale, con comandi intuitivi e pratici. Il grande Curved Display e il BMW Live Cockpit Professional con Operating System BMW 9 permettono di gestire facilmente musica, navigazione e impostazioni del veicolo. Per i momenti di pausa, la funzione AirConsole Gaming trasforma l'auto in una console da gioco: gli smartphone diventano controller e il BMW Curved Display diventa lo schermo di gioco per i passeggeri, ideale per sfidare amici durante i viaggi.

La BMW include anche il Video Streaming integrato, che consente di guardare film e serie TV in alta risoluzione direttamente dal Control Display. Il vano di ricarica Wireless Charging permette di ricaricare comodamente lo smartphone senza fili, mantenendo ordine grazie al vano spazioso adatto anche ai dispositivi più grandi.

Con il BMW Head-Up Display, tutte le informazioni di guida sono proiettate direttamente nel campo visivo del conducente, garantendo maggiore sicurezza e concentrazione sulla strada. Inoltre, il pacchetto BMW Digital Premium offre funzioni digitali avanzate, come il traffico in tempo reale su BMW Maps e l'accesso a una vasta gamma di app per musica, intrattenimento e notizie. Grazie al BMW Connected Drive, infine, è possibile gestire il veicolo da remoto e ricevere aggiornamenti software costanti per un'esperienza di guida connessa e personalizzata.

Dacia Duster

Il nuovo sistema multimediale Dacia Media Nav Live offre una moderna e intuitiva esperienza di guida connessa e interattiva. Con un touchscreen da 10 pollici, garantisce l'accesso a mappe aggiornate, traffico in tempo reale e servizi connessi. Il sistema audio 3D Arkamys eleva l’esperienza sonora, trasformando l'auto in un auditorium. Il display da 7 pollici del computer di bordo fornisce informazioni dettagliate su guida e consumi. Il Media Nav Live si conferma un compagno di viaggio versatile, con funzioni come la navigazione connessa e un app store per la personalizzazione. Inoltre, con l’applicazione Dacia Media Control, lo smartphone diventa un vero e proprio computer di bordo, integrato perfettamente nel sistema del veicolo grazie alla connessione wireless per Apple e Android.

La sicurezza è garantita da sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui la frenata automatica di emergenza, l’assistente al mantenimento della corsia e il cruise control con limitatore di velocità. Infine, con il pacchetto di servizi remoti e l'app My Dacia, è possibile localizzare l'auto, controllare chilometraggio e autonomia residua, e ricevere aggiornamenti software fino a cinque anni, tutto gestibile comodamente dallo smartphone.

Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon è dotata del sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), una tecnologia innovativa sviluppata da Stellantis che offre un'esperienza multisensoriale coinvolgente, combinando suono, aria e luce per migliorare il comfort a bordo. Questo modello è dotato di guida autonoma di Livello 2, che garantisce un supporto avanzato durante la guida. Le telecamere anteriori e posteriori a 180° permettono di monitorare gli angoli ciechi, offrendo una visione completa dello spazio circostante.

La Ypsilon è completamente connessa, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay senza fili, per un'integrazione fluida dello smartphone. Sul fronte della sicurezza, il veicolo è equipaggiato con tecnologie avanzate come l’Autonomous Emergency Braking (AEB), che interviene in caso di emergenza, e l’Adaptive Cruise Control (ACC), che regola la velocità in base al traffico. Altri sistemi di assistenza includono il Forward Collision Warning, che avvisa il conducente di potenziali collisioni, e il Lane Departure Warning (LDW), che previene uscite accidentali dalla corsia.

Maserati Grecale Folgore

Maserati Connect offre un'esperienza di guida connessa e intuitiva, che permette di gestire prestazioni, comfort e sicurezza in modo semplice e fluido. Questo sistema consente di rimanere costantemente aggiornati sullo stato e la posizione della vettura tramite smartphone, smartwatch o assistenti virtuali come Alexa. Grazie alla navigazione connessa, è possibile ottenere informazioni in tempo reale su traffico e mappe aggiornate, oltre a sfruttare un hotspot Wi-Fi e l’assistenza in caso di emergenze o furto.

La Maserati Grecale è dotata di una tecnologia avanzata controllata da tre display: uno schermo centrale da 12,3", un secondo display da 8,8" per i comandi supplementari e un terzo dedicato ai passeggeri posteriori. Il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA) integra l’infotainment all'avanguardia e Maserati Connect, per una guida sempre connessa. L'app Maserati Connect, infatti, permette di monitorare a distanza lo stato del veicolo, con informazioni su livello carburante, pressione gomme e durata dell’olio. Inoltre, si possono impostare avvisi di guida basati su velocità, ora e posizione, e ricevere notifiche. Con Alexa Home to Vehicle è possibile gestire da casa funzioni come il blocco delle porte o l’invio di destinazioni al navigatore.

Mini Countryman

La nuova Mini Countryman è dotata di un display OLED centrale rivoluzionario, caratterizzato da un design rotondo ad alta risoluzione. Questo schermo dal diametro di 240 mm è il fulcro dell’abitacolo e combina un'estetica moderna con numerose funzioni intuitive. La MINI Interaction Unit, dotata del MINI Operating System 9, consente di gestire facilmente tutte le funzioni del veicolo tramite touch o comandi vocali.

Nella parte inferiore del display, è possibile accedere rapidamente alle funzioni di navigazione, media, telefono e climatizzazione, mentre il menu completo è disponibile per le altre funzionalità. Le MINI Experience Modes amplificano l’esperienza di guida con i nuovi MINI Driving Sounds e proiettando motivi e colori sul cruscotto, sincronizzati con l’illuminazione ambientale dell’auto. L'esperienza utente si arricchisce ulteriormente con la Personal Mode, che permette di personalizzare lo sfondo del display utilizzando immagini caricate tramite l’app MINI. Un selezionatore di colori digitale adatta i colori dominanti dell'immagine, proiettandoli sulle superfici tessili della plancia. Questo approccio immersivo trasforma l’abitacolo della nuova MINI Countryman, offrendo un’esperienza di guida interattiva e su misura, rendendo ogni viaggio unico e coinvolgente.

Toyota C-HR

Il Nuovo Toyota C-HR è stato progettato per offrire un'esperienza intuitiva e connessa, integrandosi perfettamente con i dispositivi digitali dei suoi utenti. Grazie all'app MyT, i proprietari possono utilizzare la Digital Key per sbloccare e avviare l'auto direttamente dal proprio smartphone, eliminando la necessità di una chiave fisica. Inoltre, è disponibile una funzione di parcheggio automatico che consente di parcheggiare la vettura da remoto, aumentando la praticità.

All'interno, il Toyota C-HR è dotato di un digital cockpit da 12,3 pollici personalizzabile in quattro temi e tre layout di quadranti, facilmente gestibili tramite i comandi al volante. Il sistema multimediale Toyota Smart Connect offre un'esperienza connessa con assistente vocale e supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, disponibile su touchscreen da 8 o 12,3 pollici, a seconda della versione. La tecnologia incentrata sulla persona permette di configurare il quadro strumenti e accedere a impostazioni personalizzate per sedili e display appena si entra nell'auto. Con l'app MyToyota, è possibile controllare la sicurezza dell'auto anche da remoto. Infine, Toyota T-Mate garantisce una sicurezza completa, con un pacchetto di sicurezza avanzato e sistemi di assistenza alla guida come il Pre-Collision System, il Proactive Driving Assist e il Safe Exit Assist.