Gabbiadini ritirata patente per 6 mesi. Giocatore Southampton guidava messaggiando con smartphone

SOUTHAMPTON- Manolo Gabbiadini, 26enne in forza al Southampton - squadra della Premier League - dopo essere stato acquistato dal Napoli nel 2017 per 15 milioni di sterline, è stato “beccatoo” dalla polizia sull’autostrada M27 mentre messaggiava con lo smartphone e, di conseguenza, condannato alla sospensione della patente per 6 mesi. Come riferisce il MailOnline, nello scorso novembre, mentre era alla guida della sua Mercedes nei pressi di Southampton, Gabbiadini era stato visto «usare lo schermo dello smartphone come tastiera per almeno 10 secondi» (così risulta dagli atti) e quindi deferito al tribunale di Aldershot. La condanna - in contumacia perché il calciatore si trovava a Formentera con la famiglia - è arrivata solo in questi giorni ed ha tenuto conto del fatto che Gabbiadini era già stato multato, segnalazione sulla patente, per 3 diversi episodi di eccesso di velocità.