Gamescom, il team Fordzilla presenta Project P1, la prima auto da corsa virtuale

COLONIA - Per il quarto anno consecutivo, Ford torna a Gamescom, l’evento europeo dedicato al gaming. Al centro della scena molte novità riguardanti il Team Fordzilla. L’evento virtuale vedrà il Team Fordzilla annunciare l’introduzione del suo nuovo sito www.teamfordzilla.com, rivelare il vincitore della prima edizione del Fordzilla Cup e annunciare, il 27 agosto, durante l’Opening Night Live (ONL), emozionanti novità sul Project P1, la prima auto da corsa virtuale, nata dall’esclusiva collaborazione tra l’Ovale Blu e la community dei gamers.

Gamescom, l’evento più importante a livello globale dedicato al mondo del gaming, è anche la più grande piattaforma di business, in Europa, per l’industria dei videogiochi. La kermesse, quest’anno interamente digitale, sarà costituita da eventi online che si svolgeranno nei tre giorni successivi all’ONL e si concluderà il 30 agosto.Per seguire le novità dell’Ovale Blu, basterà collegarsi al sito www.gamescom/global/home dalle 19,30 di giovedì 27 agosto

Il lancio del sito www.teamfordzilla.com permetterà alla squadra ufficiale di e Sport di Ford di avere una sede permanente sempre raggiungibile da tutti gli appassionati. Inoltre, i fan potranno seguire il feed Twitch delle gare in tempo reale, scaricare le grafiche dei veicoli da utilizzare nei giochi e tenersi aggiornati su tutte le novità dedicate al Team. La finale della prima edizione del Fordzilla Cup si disputerà durante Gamescom 2020. In palio, per il vincitore, un contratto da gamer professionista di eSport con il Team Ford.

Ford ha lanciato il Team Fordzilla - il suo primo team di eSports - nel 2019 con la ricerca dei migliori piloti virtuali per formare le squadre composte dai top-player di Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Ogni team locale compete in gare nazionali con capitani dedicati, mentre i migliori racer di ogni squadra sono stati riuniti nel Team Fordzilla europeo. Nella stagione 2019/20, il Team ha partecipato alla Le Mans Esports.