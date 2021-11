Gaming House griffata Mercedes, la tana dei player professionisti degli eSport

Mercedes-Benz e videogiochi: la coppia inaspettata prende vita nella Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz in via dei Fienili, nel cuore di Roma, una sorta di Trigoria o Coverciano dei professionisti degli eSport, le competizioni dell’universo elettronico. La Gaming House è a tutti gli effetti una struttura per gli allenamenti e i ritiri pre-gara dei Pro player, una palestra per professionisti del videogioco che si snoda tra sala Pc, open space con schermi e joystick e, naturalmente, la Sim Room col simulatore di guida dove i gamer possono preparare le competizioni su pista (virtuale) grazie a un bolide in versione digitale ma dalle sensazioni di guida tutte reali. La cucina e la zona notte completano il centro sportivo per la tradizionale attività di team building, insieme alla sala per lo streaming e alle lavagne interattive dove si studia la tattica.

L’obiettivo di Mkers, la più importante azienda di eSport del nostro Paese in cui hanno investito anche Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi, è creare uno star system nello sport elettronico italiano con al centro i Pro player, i Nicolò Zaniolo e i Federico Chiesa del gioco online, come Daniele Paolucci (in arte Prinsipe) e il compagno di squadra Cosimo Guarnieri, seguiti dall’eSport director Diego Hicham Aazzi.

«L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro marchio. Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto dinamico ed eterogeneo», afferma Mirco Scarchilli, responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia. È un pubblico di automobilisti della nostra epoca digitale e green, per i quali la macchina è innovazione tecnologica, sostenibilità, esperienza. Le esperienze che la Casa costruirà come Official Title Sponsor della Gaming House di Mkers sono la partecipazione agli eventi di settore (tra cui eRomics a Roma, Milano Gaming Week, Lucca Comics), la gestione e l’organizzazione di un circuito di tornei cross game e la produzione di materiale social e format video, che ci porteranno dentro la vita dei Pro player.

Il team di eSport di Mkers (43 giocatori di 8 nazionalità) è specializzato in 12 titoli, tra i quali Fifa, Pro Evolution Soccer, Rainbow Six Siege. Ha vinto – l’elenco è parziale - un campionato europeo, due Global Series e, per la prima volta nella storia dell’eSport italiano, l’eClub World Cup 2021 di FIFA 21 (opera del Prinsipe e di Oliver ‘Oliboli’ Uttgren). A ciò si aggiungono lo storico traguardo del Six Invitational di Rainbow Six Siege e un mondiale di MotoGP. Insieme a Mercedes-Benz Mkers proverà a mettere in bacheca anche qualche trofeo delle competizioni automobilistiche online grazie all’e-Racing team guidato del coach e pilota Fabrizio Crestani: tre giocatori sono già arruolati e il quarto verrà scelto tra il pubblico di appassionati e talentuosi gamer tramite il contest “Be the next driver”. Troppo entusiasmo per un gioco? Non secondo l’ultimo rapporto Nielsen sugli eSport in Italia: a metà del 2021 sono quasi mezzo milione gli italiani che seguono quotidianamente eventi sportivi online (i fan più “sfegatati”) e circa 1,6 milioni gli appassionati che li seguono più di una volta a settimana. I fan crescono al ritmo del 15%; il giro d’affari viaggia sui 45 milioni di euro l’anno.