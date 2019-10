Gamma Trailhawk, il fuoristrada sul velluto secondo Jeep

DESENZANO - Se da un lato il mondo Jeep torna a sperimentare tornando ai pick-up, dall’altro conferma e non smentisce il forte legame del brand con il mondo dell’off-road. Certo la Wrangler rimane un’icona indiscussa, ma pure il resto della gamma nel proprio piccolo sa come muoversi fuori dall’asfalto. Per questo ogni famiglia di modello ha la propria versione Trailhawk. Varianti che possono fregiarsi del badge Trail Rated. Una sorta di attestato di garanzia per chi volesse cimentarsi in fuoristrada con uno dei Suv del Gruppo FCA.



Il mondo Trailhawk apre i battenti già a partire da Renegade. Una variazione sul tema del Suv compatto che affronta l’attività in off-road con delle premesse specifiche. Il sistema di trazione integrale, denominato Jeep Active Drive, viene ulteriormente migliorato dall’elettronica. La presenza della modalità di guida Rock e del modulo Low, alimentano così le capacità in fuoristrada. Il modulo Low in particolare consente all’elettronica del cambio automatico a 9 marce, di lavorare come una trasmissione equipaggiata di ridotte. Un vantaggio quando si decide di addentrarsi in percorsi più impegnativi del previsto. A questo si aggiunge un assetto più alto di 35 mm (rispetto alla versione a 2 ruote motrici). Un punto di partenza per il fuoristrada che può contare esclusivamente su un tipo di motorizzazione. Infatti per il modello Trailhawk di Jeep Renegade è disponibile solo con il due litri turbodiesel della famiglia Multijet da 170 cavalli e 350 Nm di coppia motrice. Stessa unità che ritroviamo su Compass, sempre nel formato Trailhawk. Più alta di 2,5 cm rispetto alle versioni “normali”, vanta ovviamente una serie di accorgimenti specifici per l’off-road. Come le protezioni sottoscocca, così come pure gli pneumatici All Season nel formato 225/60 R17. Tre i dati rilevanti che confermano la trasformazione da Suv a (quasi) fuoristrada: l’angolo di attacco di 30 gradi, quello di dosso di 24,4 gradi, e quello di uscita di 33,6 gradi. Essendo Compass un modello derivato dalla piattaforma di Renegade (sebbene il passo sia differente) numerosi sono i punti in comune, pure quando si parla di Trailhawk. La trazione integrale by Jeep è in grado di muovere sino al 100% di coppia motrice su una singola ruota.

A chiudere tale carrelata non poteva che essere Cherokee. Dotata dell’edizione più evoluta del sistema Jeep Active Drive, si distingue per la presenza del bloccaggio del differenziale posteriore. Una specifica utile per assicurare una trazione maggiore in condizioni estreme. Inoltre presenta la funzione Selec-Speed Control che durante la guida in fuoristrada consente al conducente di selezionare una velocità preimpostata, compresa tra 1 km/h e 9 km/h. Il modello Trailhawk di Cherokee porta in dote pure il motore turbo benzina di due litri da 272 cavalli.