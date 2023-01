GB, multa per il premier Sunak perchè in auto senza cintura. Dalla Lancashire Police dopo video apparso ieri sui social

LONDRA - Il premier britannico, Rishi Sunak, è stato multato dalla Lancashire Police perché non indossava la cintura di sicurezza a bordo della sua auto blu, come emerso da un video pubblicato ieri sui social. Lo riporta Sky News. Ieri Downing Street si era scusata per l’accaduto a nome del primo ministro conservatore parlando di un «errore di valutazione». Il filmato girato in auto dallo staff del premier mirava a promuovere il piano per il ‘levelling up’ presentato da Sunak nel Lancashire, nel nord dell’Inghilterra, al fine di superare le diseguaglianze territoriali nel Regno Unito. Sunak era stato multato anche da Scotland Yard lo scorso aprile, quando era cancelliere dello Scacchiere, per il Partygate, lo scandalo delle feste organizzate a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid.