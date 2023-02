GB, per San Valentino un giro in Lamborghini al posto din un mazzo di rose. Esperienza in pista offerta a 79 euro

LONDRA - Un giro in pista su una Lamborghini al posto di un mazzo di rose fragranti? L’idea per un regalo fuori dal comune per San Valentino arriva dall’Inghilterra. Dedicato agli appassionati di motori, il pacchetto di guida in circuito con una supercar italiana del Toro è offerto per la festa degli innamorati dal promoter specializzato TrackDays.co.uk e costa 70 sterline, al cambio circa 79 euro, quanto una dozzina di pregiati fiori rossi con le spine dal gambo lungo. Al motto «show your love with a Lambo», la proposta per la ricorrenza delle coppie di tutte le età prevede un’esperienza su un tracciato d’Oltremanica, al volante di una super sportiva di Sant’Agata Bolognese, che difficilmente verrà dimenticata dal partner che la riceverà. Nel lanciare l’iniziativa, Dan Jones, manager dell’operatore britannico che l’ha messa a punto, ha sottolineato: «Ogni anno le coppie cercano di trovare un modo per rompere gli schemi. L’amore può essere espresso in una miriade di altri modi oltre a pochi fiori e una scatola di cioccolatini. Quale modo migliore, quindi, per divertirsi se non con un giro emozionante con una delle auto più famose d’Italia».