GB, sospesa patente a viceministro interni per eccesso velocità. Sei mesi di stop per Robert Jenrick, ha superato limite di 40km/h

LONDRA - Imbarazzo per il viceministro agli Interni britannico Robert Jenrick, il numero 2 dell’Home Office e il responsabile del portafogli dell’Immigrazione, dopo che gli è stata sospesa per sei mesi la patente di guida e inflitta una multa da 1600 sterline per eccesso di velocità. Il componente del governo conservatore di Rishi Sunak lo scorso agosto era stato fotografato dall’autovelox mentre a bordo della sua Land Rover percorreva a oltre 100 chilometri orari un tratto dell’autostrada inglese M1 sottoposto a un limite temporaneo dei 60.

Il suo caso è stato gestito dalla Northampton Magistrates’ Court tramite una procedura giudiziaria che ha permesso a Jenrick di non presentarsi di persona in tribunale per evitare il più possibile ricadute sulla sua immagine pubblica. Anche il premier Sunak nei mesi scorsi aveva violato il codice della strada: in gennaio è stato multato dalla Lancashire Police perchè non indossava la cintura di sicurezza a bordo della sua auto blu, come era emerso da un video pubblicato sui social dal suo staff per promuovere l’attività del primo ministro.