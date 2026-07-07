Geely, a Napoli donata EX5 elettrica e wallbox a Fondazione Foqus. La mobilità elettrica a servizio delle persone fragili

Dopo aver raccontato il proprio ingresso nel mercato italiano attraverso il concetto di «Rinascimento Tecnologico», Geely inaugura una nuova fase di questo percorso con il «Rinascimento Urbano», un progetto che lega innovazione e responsabilità sociale. L'iniziativa prende forma a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove Jameel Motors e Geely hanno donato alla Fondazione Foqus una Geely EX5 completamente elettrica e una wallbox di ricarica realizzata da A2A. La vettura sarà utilizzata dalla Fondazione per accompagnare le persone più fragili all'Ospedale del Mare, mettendo la mobilità elettrica al servizio dell'inclusione sociale e dell'accesso alle cure.

La wallbox installata presso la sede della Fondazione consentirà la ricarica del veicolo e rappresenta parte integrante del progetto, pensato per garantire continuità operativa al servizio. La scelta di Napoli non è casuale. È proprio dalla città in cui Geely aveva debuttato in Italia che il marchio ha deciso di rilanciare il proprio impegno sul territorio, affiancando allo sviluppo commerciale un'iniziativa con una ricaduta concreta sulla comunità locale.

«La collaborazione con Fondazione Foqus rappresenta l'evoluzione del nostro percorso: dal Rinascimento Tecnologico, che ha accompagnato il lancio di Geely in Italia, al Rinascimento Urbano, dove innovazione e mobilità diventano strumenti concreti per generare valore sociale», ha spiegato Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia. A fargli eco Fady Jameel, vice chairman International di Jameel Motors, per il quale il progetto realizzato con la Fondazione Foqus "è un esempio concreto della nostra visione: il successo di un'azienda si misura non solo nella crescita del business, ma nella capacità di lasciare un impatto positivo e duraturo nei territori che la accolgono».