Geely alla MDW con la nuova elettrica E2. Debutto negli spazi della Fondazione Istituto dei Ciechi tra arte e tecnologia

Geely ha scelto la Milano Design Week 2026 per rafforzare la propria presenza in Europa, portando nel cuore del Porta Venezia Design District un progetto che unisce arte, tecnologia e visione industriale, attraverso l'installazione 'Anima Mundi. A Visionary Impulse', firmata dallo studio Dotdotdot. Allestita negli spazi della Fondazione Istituto dei Ciechi, l'opera si sviluppa come un ecosistema dinamico che reagisce in tempo reale ai dati ambientali e alla presenza dei visitatori. Suono e immagini si trasformano continuamente, dando vita a un'esperienza sensoriale che fonde intelligenza artificiale, elementi naturali e memoria storica, in un dialogo continuo tra passato e futuro. In questo contesto ha fattomil suo debutto in Italia la nuova Geely E2, una urban car elettrica che interpreta la mobilità come esperienza quotidiana, accessibile e orientata al design.

Il modello si inserisce in una visione che punta a superare l'idea di tecnologia fine a sé stessa, privilegiando invece soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita degli utenti. La E2 si distingue per linee esterne fluide e pulite, studiate per migliorare l'efficienza aerodinamica senza rinunciare a una forte identità visiva. Il frontale, caratterizzato da una firma luminosa ispirata a forme naturali, contribuisce a definire un linguaggio stilistico riconoscibile ma non aggressivo, mentre il profilo laterale punta su proporzioni armoniche per garantire spazio interno e comfort. Anche gli interni seguono una filosofia orientata al benessere, con materiali e soluzioni pensati per offrire un'elevata qualità percepita.

L'abitacolo è concepito come uno spazio accogliente e funzionale, dove tecnologia e semplicità convivono in modo intuitivo. La presenza a Milano di Geely si inserisce in una strategia più ampia che vede l'Italia come uno dei poli creativi del gruppo. Il design center milanese rappresenta infatti un punto chiave nello sviluppo stilistico globale, con l'obiettivo dihiarato di costruire un linguaggio capace di dialogare con mercati e culture diverse.