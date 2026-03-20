Geely Auto Talks, connected mobility in Italia: un mercato da 3,36 miliardi che accelera tra AI e sicurezza

NAPOLI - Il settore della mobilità connessa in Italia sta vivendo una fase di espansione senza precedenti, confermando come l’automotive stia attraversando una trasformazione che supera il semplice concetto di veicolo cui è stato legato finora. Infatti, secondo i dati emersi durante il roadshow “Geely Auto Talks powered by Jameel Motors”, il mercato della connected mobility ha raggiunto un valore complessivo di 3,36 miliardi di euro registrando una crescita del 16% a fine 2024. Un risultato che testimonia l’accelerazione di un ecosistema sempre più digitale, integrato e orientato all’innovazione.

Al centro di questa evoluzione si trovano le connected car, che da sole valgono 1,66 miliardi di euro, e i sistemi avanzati di assistenza alla guida, gli ADAS, che generano un giro d’affari pari a 1,2 miliardi. Tecnologie che, oltre a ridefinire l’esperienza di guida, incidono in modo concreto sulla sicurezza stradale e sui costi sociali. Tra il 2010 e il 2024, infatti, questi sistemi hanno contribuito a ridurre la gravità degli incidenti del 13% e il tasso di incidentalità del 12%, evitando costi sociali per circa 2 miliardi di euro .

Come emerso dalla ricerca “Mobilità sostenibile e tecnologie intelligenti per i grandi eventi: le sfide per la nuova mobilità” realizzata dall’Ossevatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, l’intelligenza artificiale rappresenta uno degli elementi più rivoluzionari di questa trasformazione. La sua capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza, con tempi di reazione fino a sei volte più rapidi rispetto a quelli umani, ha spostato il baricentro della mobilità verso sistemi sempre più autonomi e predittivi. Oltre a migliorare le prestazioni del veicolo, ora si punta a costruire un sistema intelligente capace di dialogare con infrastrutture, città e utenti.

Questo scenario si inserisce all’interno di un contesto più ampio, in cui la mobilità viene interpretata come un vero e proprio ecosistema. L’eccellenza meccanica, storicamente punto di forza dell’industria automotive, non è più sufficiente: oggi è necessario integrare competenze digitali, software e capacità di gestione dei dati. La transizione energetica e l’avvento delle tecnologie intelligenti stanno infatti ridefinendo completamente la filiera, imponendo una visione trasversale che coinvolge diversi settori.

Un esempio concreto di questa evoluzione è rappresentato dall’applicazione della Connected Mobility nei grandi eventi internazionali. Il caso di Napoli, scelta come tappa inaugurale del tour, è emblematico: i preparativi per l’America’s Cup 2027 hanno offerto un contesto ideale per analizzare come tecnologie come l’intelligenza artificiale, i digital twin e le infrastrutture smart possano ottimizzare la gestione dei flussi urbani. Esperienze già avviate in altre città europee, come Parigi e Monaco, dimostrano che queste soluzioni sono ormai mature e pronte per essere scalate.

La presentazione dei dati ha stimolato un confronto tecnico di alto profilo tra leader industriali e stakeholder del settore, moderato dal giornalista Fabio De Rossi. Sono intervenuti Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute SpA, che ha analizzato il legame tra grandi eventi sportivi e flussi urbani; Antonio Amato, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli; Filippo Rizzi Ariani, Commercial Manager di Grimaldi Group; William Griffini, AD di Carter&Benson, che ha approfondito l’evoluzione dei modelli di leadership e recruiting in un mercato guidato dall’intelligenza artificiale; Alessandro Grandinetti, Senior Partner di PwC.

In questo contesto si inserisce anche il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha sottolineato il valore strategico dell’innovazione tecnologica per il territorio: «Il tema dell'innovazione tecnologica applicato al settore della mobilità è più che mai cruciale. La possibilità di spostarsi agevolmente e di immaginare nuove strade per il futuro è fondamentale per le istituzioni, anche a livello locale. Abbiamo avuto la possibilità di lavorarci con le risorse del PNRR e, per il Comune di Napoli, il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile ha previsto un gran volume di investimenti. La stessa applicazione della Connected Mobility ai grandi eventi può essere uno snodo cruciale e può spingerci a costruire buone pratiche e una visione condivisa».