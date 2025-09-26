​Geely con Starray EM-i Super Hybrid si prende la scena del Salone di Torino

Geely Auto è al Salone dell'Auto di Torino, in programma dal 26 al 28 settembre 2025, e nell'occasione presenta in anteprima nazionale Starray EM-i, un nuovo SUV ibrido plug-in. La vettura è stata sviluppata anche in base alle esigenze degli automobilisti europei, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla transizione energetica. Lunga 4740 mm, larga 1905 mm ed alta 1685 mm, la Starray EM-i Super Hybrid sfrutta una power unit ibrida plug-in composta da un motore termico 1.5 a benzina da 73 kW e 125 Nm di coppia, che lavora con un propulsore elettrico da 160 kW e 262 Nm, alimentato da una batteria LFP (litio, ferro, fosfato) da 18,4 kWh.

L'accumulatore accetta anche la ricarica dalle colonnine a corrente continua per recuperare dal 30 all'80% della sua capacità in meno di 20 minuti. La nuova vettura della casa cinese, che eroga la potenza attraverso l'asse anteriore, promette di scattare da 0 a 100 km/h in 8 secondi, e consente di percorrere 943 km totali e 83 km in elettrico, con un consumo di benzina, in modalità ibrida, di 2,4l/100 km, secondo il ciclo combinato WLTP.

Forte di 16 sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il lane assist e il monitoraggio dell'angolo cieco dei retrovisori, Geely Starray EM-i ha un ampio abitacolo contraddistinto da due schermi per strumentazione e sistema multimediale, tasti fisici ridotti al minimo, e sedili posteriori con regolazione dello schienale a due livelli. Proposto nelle versioni Pro e Launch Edition, ha un listino che parte da 34.900 euro e arriva 37.900 euro.