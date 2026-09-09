Geely e Zeekr sul palcoscenico del Salone Auto di Torino con quattro modelli

Geely e Zeekr saranno protagonisti del Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre, con quattro modelli che raccontano l'evoluzione dei due marchi e la loro strategia per il mercato italiano. A guidare la presenza sarà Jameel Motors, distributore ufficiale dei due brand in Italia, con uno spazio allestito tra piazza Castello e i Giardini dei Musei Reali.

Geely sarà presente con la nuova E2, compatta elettrica destinata al mercato europeo e recentemente premiata con cinque stelle nei test Euro NCAP, affiancandola alla KO11, suv all-terrain dotato di intelligenza artificiale che anticipa una futura evoluzione della gamma e arriverà in Italia nel 2028. Dopo il debutto dello scorso anno con EX5 e Starray, Geely punta quindi ad ampliare la propria presenza nel nostro Paese con una proposta sempre più articolata.

A completare l'esposizione saranno Zeekr 7X e Zeekr X, i due modelli che rappresentano la strategia del marchio nel settore premium elettrico. La 7X interpreta il segmento dei suv di fascia alta, mentre la X propone dimensioni più compatte, mantenendo l'attenzione su tecnologia, design e qualità. Entrambi esprimono la volontà di Zeekr di reinterpretare il concetto di premium attraverso l'elettrificazione e una maggiore attenzione all'esperienza di utilizzo. La partecipazione al Salone di Torino diventa così un'occasione per mostrare un percorso che, per Geely, entra in una nuova fase dopo il primo anno sul mercato italiano e che, per Zeekr, prosegue pochi mesi dopo il debutto in Italia.